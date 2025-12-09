به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز (سهشنبه، ۱۸ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیطزیست در مورد بررسی علل و عوامل وقوع آتش سوزی جنگلهای هیرکانی منطقه الیت به شرح زیر قرائت شد:
آتشسوزیهای سالیانه در جنگلهای ایران یکی از عوامل تهدید زیست محیطی کشور و رویشگاههای طبیعی کشور محسوب میگردد که در صورت عدم مدیریت جامع حریقهای پراکنده، این پدیده ممکن است به بحران تبدیل و بخشهایی از جنگلها را نابود نماید، لذا با توجه به اهمیت و ضرورت بررسی حادثه آتشسوزی جنگلهای هیرکانی در منطقه الیت، این کمیسیون بنا به دستور ریاست محترم مجلس، ضمن بازدید از جنگلهای الیت که به وسعت ۲۰۰ هکتار به صورت لکهای درگیر آتشسوزی با این توضیح که مساحت محدودههایی که پوشش گیاهی آن سوخته و تخریب گردیده است، حدود ۱۰ هکتار برآورد میشود بررسی و گزارش را تقدیم مینماید:
کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست با تشکیل جلسه مشترک با کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور و حضور مدیران دستگاههای مسئول از جمله استاندار مازندران، معاون وزیر کشور و رئیس سازمان مدیریت بحران، رئیس سازمان منابع طبیعی، معاونین سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور خارجه، فراجا، هلال احمر و بررسی نهایی توسط کمیته منابع طبیعی، امور اراضی و خاک کمیسیون، در تاریخ ۰۵/ ۰۹/ ۱۴۰۴ و ۱۶/ ۰۹/ ۱۴۰۴ اقدام نمود.
با عنایت به جلسات متعدد با کارشناسان و دستگاههای اجرایی و نیز مطالعه تطبیقی تجارب موفق کشورهای پیشرو در این زمینه، گویای وضعیت هشدار و لزوم عزمی ملی برای نجات سرمایههای طبیعی کشور را که این بحران را به دلایل و عواملی مانند قرار گرفتن کشور ایران در منطقه خشک و نیمه خشک و همچنین خشکسالیهای اخیر، تغییر اقلیم و دیده نشدن مؤلفههای اقتصادی موثر برای مشارکت جوامع محلی را مضاعف نموده و رو به گسترش میباشد را نیز میطلبد.
