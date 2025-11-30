به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، پاپ لئو چهاردهم رهبر کلیسای کاتولیک عصر امروز یکشنبه وارد فرودگاه بینالمللی رفیق حریری در بیروت شده و سفر خود به لبنان را که تا ۲ دسامبر ادامه خواهد داشت، آغاز میکند. مردم لبنان در خیابانهای لبنان تصاویری از پاپ لئو چهاردهم به همراه سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان و از رهبران مذهبی شیعیان لبنان منتشر کردند.
برنامههای این سفر شامل دیدارهای رسمی و بشردوستانه از جمله استقبال رسمی در کاخ ریاست جمهوری توسط ژنرال جوزف عون رئیس جمهور لبنان و برگزاری یک مراسم عشای ربانی پرجمعیت در مرکز بیروت است که انتظار میرود بیش از ۱۲۰,۰۰۰ نفر در آن شرکت کنند.
وبگاه النشره نیز با بیان جزئیات این سفر نوشت که پاپ بعد از ظهر به فرودگاه بیروت میرسد و در آنجا مراسم استقبال رسمی برگزار میشود، سپس برای دیدار با رئیس جمهور به کاخ ریاست جمهوری در بعبدا میرود. پس از آن، دیداری با رئیس مجلس نمایندگان خواهد داشت و سپس دیداری با نخست وزیر لبنان انجام میشود. پاپ روز اول را با یک دیدار گسترده با مقامات، نمایندگان جامعه مدنی و هیئت دیپلماتیک به پایان میرساند و در آنجا یک سخنرانی رسمی ایراد میکند.
دیدارهای معنوی و عمومی پاپ در روز دوم این سفر انجام خواهد شد و در روز سوم و آخر این سفر نیز پاپ از بیمارستان راهبههای صلیب در جل الدیب بازدید میکند و سپس به محل انفجار بندر بیروت میرود و در آنجا یک دعای سکوت برگزار میکند.
پس از آن، پاپ یک مراسم عشای ربانی را در ساحل بیروت برگزار میکند و در نهایت ظهر روز سه شنبه بیروت را به مقصد فرودگاه بین المللی رم ترک خواهد کرد.
