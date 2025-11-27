پاپ لئو چهاردهم در اولین سفر خارجی خود عازم ترکیه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، پاپ لئو چهاردهم امروز اولین سفر خارجی خود را با سفر به ترکیه آغاز می‌کند. وی در این سفر با پاتریارک بارتولومیو، رهبر معنوی مسیحیان ارتدکس، ملاقات خواهد کرد و سپس به لبنان خواهد رفت.

اولین پاپ آمریکایی در تاریخ کلیسای کاتولیک، ترکیه با جمعیت عمدتاً مسلمان را به عنوان اولین مقصد خارجی خود برای بزرگداشت هزار و هفتصدمین سالگرد اولین شورای نیقیه انتخاب کرد؛ شورایی که اعتقادنامه نیقیه را که امروزه مورد استفاده اکثر مسیحیان جهان است، تصویب کرد.

پاپ لئو اولین سخنرانی خود در خارج از واتیکان را امروز برگزار خواهد کرد و قبل از سفر به لبنان، از اماکن فرهنگی ترکیه بازدید می‌کند.

خبرنگار المیادین در واتیکان گزارش داد که ساعت ۸:۴۰ صبح، پاپ لئو رسماً در اولین سفر رسمی خارجی خود، به همراه یک هیئت دیپلماتیک، پزشکی و مطبوعاتی، عازم ترکیه شد.

پاپ ابتدا از آنکارا، پایتخت ترکیه، بازدید خواهد کرد و در آنجا با رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور این کشور، دیدار و برای رهبران سیاسی سخنرانی می‌کند.

امروز عصر، پاپ به استانبول، خانه پاتریارک بارتولومیو، رهبر معنوی ۲۶۰ میلیون مسیحی ارتدکس جهان، سفر خواهد کرد.

همچنین فردا، جمعه، پاپ و بارتولومیو به ایزنیک، در ۱۴۰ کیلومتری جنوب شرقی استانبول، که قبلاً با نام نیقیه شناخته می‌شد، سفر خواهند کرد؛ جایی که رهبران اولیه کلیسا، اعتقادنامه نیقیه را تدوین کردند که اعتقادات اصلی اکثر مسیحیان امروز را ترسیم می‌کند.

سفر پاپ به لبنان از یکشنبه آینده آغاز می‌شود و قرار است صلح، محور اصلی سفر او به لبنان باشد.

بعد از حمله هوایی وحشیانه رژیم صهیونیستی به ضاحیه بیروت در چند روز گذشته، متئو برونی، سخنگوی واتیکان اعلام کرد که اقدامات امنیتی لازم برای تضمین امنیت پاپ در لبنان در حال انجام است.