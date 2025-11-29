به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، حزبالله لبنان در آستانه سفر پاپ لئو چهاردهم رهبر کلیسای کاتولیک جهان به لبنان نامهای را خطاب به ایشان منتشر کرده است.
متن کامل نامه حزب الله لبنان به پاپ به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
عالیجناب پاپ لئو چهاردهم، رهبر کلیسای کاتولیک جهان.
با سلام و احترام...
در ابتدا، ما از حضور شما و دیداری که از لبنان دارید، نهایت خرسندی و تقدیر خود را ابراز میداریم؛ لبنان کشوری زیبا است که خداوند آن را با موقعیت جغرافیایی خاص و تنوع مذهبی گسترده، در چارچوب همزیستی و توافق عمومی، در راستای ثبات نظام سیاسی و امنیت ملی آن مزین کرده است.
پیش از این، سلف شما، پاپ ژان پل دوم، لبنان را نه تنها یک کشور، بلکه یک پیام دانسته بود… واقعیت امر ثابت میکند که لبنان، با ساختار متنوع خود، پل تمدنی بین پیروان دو دین آسمانی، مسیحیت و اسلام، و پیروان گرایشهای دینی، فرهنگی و سکولار در تمامی کشورهای جهان و قارهها است.
هنگامی که انسانیت محور توجه تمامی ادیان، و حتی گرایشهای عقیدتی باشد، میتوان به خوبی و امکان دستیابی به صلح و امنیت پایدار امیدوار بود.
در رهنمودها و پیامهای شما، اهتمام جدی به حقوق بشر و لزوم احترام و حمایت از آنها را میخوانیم، که نشان میدهد این حقوق از جنبه فردی فراتر رفته و به دایره وسیعتری در سطح ملتها میرسد.
عمیقترین دلیل درگیریهای امروز در جهان، شانه خالی کردن برخی طرفها از هرگونه تعهد یا به رسمیت شناختن حق انسانهای دیگر به دلیل اختلاف با او در دین، رنگ، نژاد، زبان یا منافع است.
بر کسی پوشیده نیست که کاهش احترام به حقوق بشر در نزد برخی رهبران و نهادها و احزاب و طوایف و کشورها یا سازمانها، باعث تقویت و تغذیه گرایشهای طمع ورزانه، سلطه طلبانه و استبداد و توسل به زور به جای رجوع به عدالت میشود.
فاجعهای که غزه در فلسطین اشغالی طی دو سال گذشته شاهد آن بوده و همچنان ادامه دارد، ناشی از اصرار اشغالگران صهیونیست بر سلب حقوق مردم فلسطین در سرزمین و وطنشان و تعیین سرنوشتشان است و در نتیجه سکوت نظام بینالملل برای اتخاذ معیار عدالت و حق برای یافتن راهحلی برای درگیری پایدار در منطقه ما، بین صاحب حق و وطن و غاصبان اشغالگر آنها به وجود آمده است.
همچنین، رنجی که لبنانیها به دلیل اشغالگری صهیونیستی در بخشی از سرزمینشان، و ادامه تجاوزات این رژیم و تهدید امنیت و ثباتشان در کشورشان متحمل میشوند؛ به دلیل طمع صهیونیستها به تسلط بر منابع آبی و گازی و سرزمین آنها و تلاش برای تسلیم کردن لبنانیها به شروط امنیتی توسعهطلبانه و سیاسی تل آویو است که هیچ عمق و پایانی ندارد.
شکی نیست که اشغالگری صهیونیستی از حمایت نامحدود کشورهای بزرگی برخوردار است که در گرایش به سلطه و طمع به منافع کشور و منطقه ما شریک هستند و هیچ توجهی به حقوق مردم ما و منطقه ندارند.
آنچه دشمن اسرائیلی در غزه علیه مردم فلسطین انجام داد، جنایت نسلکشی توصیف شده است؛ و آنچه در لبنان انجام میدهد، تجاوزی مستمر، مردود و محکوم است.
ما در حزبالله از فرصت سفر مبارک شما به کشورمان لبنان استفاده میکنیم، تا از جانب خود، بر پایبندی خود به همزیستی مشترک، دموکراسی توافقی، حفظ امنیت و ثبات داخلی، و اهتمام خود به حاکمیت ملی و حمایت از آن، و ایستادگی در کنار ارتش و مردم خود برای مقابله با هرگونه تجاوز یا اشغال سرزمین و کشورمان، تأکید کنیم.
همچنین، ما به حق مشروع خود در رد دخالت خارجی، که میخواهد قیمومیت خود را بر کشور و مردم ما تحمیل کند و تصمیم ملی و اختیارات قانونی آن را مصادره کند، پایبندیم.
عقیده ما تأکید میکند که پیروان عیسی مسیح، رسولان محبت و حافظ حقوق و احترام به انسان هستند. ما بر روی مواضع مقدس شما در رد ظلم و تجاوز، که وطنمان لبنان از سوی صهیونیستهای متجاوز و حامیانشان با آن مواجه است، حساب میکنیم.
این چیزی است که ما در طول این دیدار به شما میسپاریم، دیداری که در آن به تمامی لبنانیها اهتمام، محبت و همکاری خود را ابراز میدارید، و برای شما در این سفر آسایش و سلامتی آرزو میکنیم؛ و از خداوند متعال میخواهیم که مظلومان جهان را با عدالت، امنیت و فرج یاری فرماید.
رهبر کاتولیکهای جهان که در حال حاضر در ترکیه حضور دارد، فردا یک شنبه به لبنان سفر خواهد کرد.
