پاپ وارد بیروت شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، پاپ لئو چهاردهم رهبر کلیسای کاتولیک هم اکنون وارد فرودگاه بین‌المللی رفیق حریری در بیروت شد.

وی سفر خود به لبنان را که تا ۲ دسامبر ادامه خواهد داشت، آغاز کرد.

مردم لبنان در خیابان‌های این کشور تصاویری از پاپ لئو چهاردهم به همراه سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان و از رهبران مذهبی شیعیان لبنان منتشر کرده‌اند.

برنامه‌های این سفر شامل دیدارهای رسمی و بشردوستانه از جمله استقبال رسمی در کاخ ریاست جمهوری توسط ژنرال جوزف عون رئیس جمهور لبنان و برگزاری یک مراسم عشای ربانی پرجمعیت در مرکز بیروت است که انتظار می‌رود بیش از ۱۲۰ هزار نفر در آن شرکت کنند.