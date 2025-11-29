به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، کاردینال مار بشاره الراعی، سر اسقف اعظم مارونی‌های لبنان، تاکید کرد: ما امروز بیش از هر زمان دیگری به صلح نیازمندیم. لبنان به طور طبیعی و به لحاظ ماهیتی یک کشور بی طرف است و این صرفاً خواسته شخصی من نیست و این در حالی است که این بی‌طرفی، نیازمند تأیید و به رسمیت شناخته شدن از سوی سازمان ملل متحد است چرا که بی طرف بودن به معنای صرفاً تماشاگر بودن نیست، بلکه مستلزم ایفای یک نقش فعال و مؤثر در گفتگوها است.

الراعی گفت که در پیام آتی خود به پاپ لئو چهاردهم بر اصل بی طرفی اصرار خواهد کرد همانطور که پیش از این نیز نامه‌هایی به پاپ‌های فقید، بندیکت شانزدهم و فرانسیس، ارسال کرده بود.

سراسقف اعظم مسیحیان مارونی لبنان با اشاره به طمع ورزی و توسعه طلبی های رژیم صهیونیستی گفت: اسرائیل تمام لبنان را می‌خواهد و امید ما این است که زبان کوبیدن بر طبل جنگ پایان یابد و در مسیر دیپلماسی حرکت کنیم.

وی در خصوص موضوع خلع سلاح نیز تصریح کرد: خلع سلاح یک تصمیم نهایی است، اما این موضوع با زور به دست نمی‌آید و دولت باید مسئله خروج اسرائیل از جنوب لبنان را مورد رسیدگی و پیگیری قرار دهد.

کاردینال الراعی از لغو سفر فرمانده ارتش به واشنگتن ابراز ناراحتی کرد و پرسید: در این خصوص به چه کسی می‌توانیم تکیه کنیم؟

وی بر ضرورت تمدید ماموریت نیروهای بین المللی در لبنان تاکید کرد.

الراعی به مسائل سوریه نیز اشاره کرد و از الجولانی درخواست کرد ترس را از دل سوری‌ها برای تعیین سرنوشتشان دور کند.

وی تاکید کرد: علی‌رغم تضمین‌ها، مسیحیان همچنان در حال مهاجرت هستند و ترس و نگرانی ها هنوز هم پابرجاست.