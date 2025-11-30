تبدیل پلاک خودروهای مناطق آزاد متوقف ماند

به گزارش خبرنگار مهر، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد اعلام کرد اجرای مصوبه هیأت وزیران درباره تبدیل پلاک خودروهای مناطق آزاد به پلاک ملی هنوز به مرحله نهایی نرسیده و تکمیل آن منوط به همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، بهویژه سازمان توسعه تجارت ایران است. بر اساس مصوبه شماره ۶۶۵۳۸/ ت ۶۱۶۸۷ ه مورخ ۲۴ تیر ۱۴۰۳ و تبصره ۲ ماده ۱۱ آئیننامه واردات خودرو، این تبدیل پلاک برای یک دوره زمانی مشخص و در چارچوب ضوابط تعیینشده مجاز شناخته شده است.
به گفته دبیرخانه، تمامی تکالیف محوله از جمله اصلاحات نرمافزاری در سامانه ثبت آماری و ابلاغ فرآیندها به سازمانهای مناطق آزاد انجام شده و ثبتنام متقاضیان پس از تأیید اولیه در مناطق و تأیید نهایی در دبیرخانه، برای صدور مجوز ثبتسفارش به سازمان توسعه تجارت ارسال میشود. با وجود این، بهرغم مکاتبات رسمی، جلسات مشترک و پیگیریهای دبیر شورای عالی مناطق آزاد، فرآیند نهاییسازی ثبتسفارش خودروهای مشمول هنوز تکمیل نشده و اجرای مصوبه با تأخیر مواجه است.
در جلسه ۲۶ آبان ۱۴۰۴ توافق شد فهرست مدلها و برندهای خودروهای ثبتنامشده برای بررسی به دفتر آمار و خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ارائه شود؛ فهرستی که طبق برنامه، در ۲۷ آبان تحویل شده است. همچنین مرکز فاوا وزارت صمت موظف شد حداکثر طی یک هفته تغییرات فنی موردنیاز در سامانههای مرتبط را عملیاتی کند؛ اقدامی که شرط آغاز ثبتسفارش و ادامه روند قانونی تبدیل پلاکهاست.
دبیرخانه مناطق آزاد تأکید کرده است که تسریع در همکاری وزارت صمت و تکمیل تعهدات فنی باقیمانده، برای پاسخگویی به مطالبه متقاضیان و اجرای کامل مصوبه هیأت وزیران ضروری است.
نظر شما