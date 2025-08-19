واردات خودروهای مناطق آزاد به سرزمین اصلی از طریق سامانه تجارت

به گزارش خبرگزاری مهر، سامانه جامع تجارت در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: به اطلاع می‌رساند در راستای اجرای تصویب‌نامه شماره ۶۶۵۳۸/ ت ۶۱۶۸۷ ه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ هیأت وزیران با موضوع ثبت سفارش خودروهای وارداتی موجود در مناطق آزاد تجاری-صنعتی به سرزمین اصلی موضوع ماده (۹) آئین نامه اجرایی ماده (۱۱) قانون ساماندهی صنعت خودرو، امکان ثبت‌سفارش خودرو از این محل در سامانه جامع تجارت فراهم شده است.

۱- برای این منظور وضعیت نمایندگی جدید با عنوان * «واردات خودرو از مناطق آزاد تجاری از محل ماده (۹) آئین نامه اجرایی ماده (۱۱) قانون ساماندهی صنعت خودرو» * ایجاد گردید.

۲- صرفاً کدهای تعرفه مربوط به خودرو با شماره گروه ۸۷۰۱ - ۸۷۰۲ - ۸۷۰۳ - ۸۷۰۴ مشمول ثبت سفارش از رویه مذکور هستند.

۳- امکان ثبت سفارش از این رویه صرفاً برای اشخاص حقیقی و حقوقی که اطلاعات خودروی آن‌ها قبل از اقدام به ثبت سفارش، در * سامانه دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری و وِیژه اقتصادی* ثبت شده باشد، مجاز است.

۴- برای کاربران حقیقی فاقد کارت بازرگانی امکان دریافت نقش * «مجوز موردی واردات خودرو سواری از منطقه آزاد تجاری» * به منظور انجام ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت با استعلام از * «دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری و وِیژه اقتصادی» * فراهم شده است. کاربران حقیقی صرفاً امکان واردات یک دستگاه خودرو از این رویه خواهند داشت.

۵- محل‌های تأمین ارز مجاز جهت واردات از این رویه «از محل بند ۹ ماده ۳۸ آئین نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات - واردات خودرو از مناطق آزاد تجاری از محل ماده (۹) آئین نامه اجرایی ماده (۱۱) قانون ساماندهی صنعت خودرو» هستند.

۶- ثبت شناسه کالا و اخذ تاییدیه خدمات پس از فروش (از دفتر آماد و خدمات بازرگانی وزارت صمت) برای این وضعیت نمایندگی در فرآیند ثبت سفارش الزامی است.

۷- تکمیل اطلاعات پلاک خودرو در مناطق آزاد تجاری در فرآیند ثبت سفارش الزامی است.

۸- ثبت سفارش کالاهای وارداتی از محل مصوبه مذکور منوط به بررسی و اعلام نظر توسط دفتر صنایع خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت، خواهد بود. علاوه بر مجوزهای مذکور نیاز به اخذ مجوز * «دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری و وِیژه اقتصادی» * نیز خواهند داشت.

۹- مهلت ثبت سفارش از محل مصوبه مذکور تا ۱۴۰۶/۰۳/۱۶ است.