۲۸ مرداد ۱۴۰۴، ۱۴:۲۵

واردات خودروهای مناطق آزاد به سرزمین اصلی از طریق سامانه تجارت

واردات خودروهای مناطق آزاد به سرزمین اصلی از طریق سامانه تجارت

سامانه جامع تجارت اعلام کرد: واردات خودروهای موجود در مناطق آزاد تجاری-صنعتی به سرزمین اصلی از محل ماده (۹) آیین نامه اجرایی ماده (۱۱) قانون ساماندهی صنعت خودرو امکان پذیر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سامانه جامع تجارت در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: به اطلاع می‌رساند در راستای اجرای تصویب‌نامه شماره ۶۶۵۳۸/ ت ۶۱۶۸۷ ه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ هیأت وزیران با موضوع ثبت سفارش خودروهای وارداتی موجود در مناطق آزاد تجاری-صنعتی به سرزمین اصلی موضوع ماده (۹) آئین نامه اجرایی ماده (۱۱) قانون ساماندهی صنعت خودرو، امکان ثبت‌سفارش خودرو از این محل در سامانه جامع تجارت فراهم شده است.

۱- برای این منظور وضعیت نمایندگی جدید با عنوان * «واردات خودرو از مناطق آزاد تجاری از محل ماده (۹) آئین نامه اجرایی ماده (۱۱) قانون ساماندهی صنعت خودرو» * ایجاد گردید.

۲- صرفاً کدهای تعرفه مربوط به خودرو با شماره گروه ۸۷۰۱ - ۸۷۰۲ - ۸۷۰۳ - ۸۷۰۴ مشمول ثبت سفارش از رویه مذکور هستند.

۳- امکان ثبت سفارش از این رویه صرفاً برای اشخاص حقیقی و حقوقی که اطلاعات خودروی آن‌ها قبل از اقدام به ثبت سفارش، در * سامانه دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری و وِیژه اقتصادی* ثبت شده باشد، مجاز است.

۴- برای کاربران حقیقی فاقد کارت بازرگانی امکان دریافت نقش * «مجوز موردی واردات خودرو سواری از منطقه آزاد تجاری» * به منظور انجام ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت با استعلام از * «دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری و وِیژه اقتصادی» * فراهم شده است. کاربران حقیقی صرفاً امکان واردات یک دستگاه خودرو از این رویه خواهند داشت.

۵- محل‌های تأمین ارز مجاز جهت واردات از این رویه «از محل بند ۹ ماده ۳۸ آئین نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات - واردات خودرو از مناطق آزاد تجاری از محل ماده (۹) آئین نامه اجرایی ماده (۱۱) قانون ساماندهی صنعت خودرو» هستند.

۶- ثبت شناسه کالا و اخذ تاییدیه خدمات پس از فروش (از دفتر آماد و خدمات بازرگانی وزارت صمت) برای این وضعیت نمایندگی در فرآیند ثبت سفارش الزامی است.

۷- تکمیل اطلاعات پلاک خودرو در مناطق آزاد تجاری در فرآیند ثبت سفارش الزامی است.

۸- ثبت سفارش کالاهای وارداتی از محل مصوبه مذکور منوط به بررسی و اعلام نظر توسط دفتر صنایع خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت، خواهد بود. علاوه بر مجوزهای مذکور نیاز به اخذ مجوز * «دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری و وِیژه اقتصادی» * نیز خواهند داشت.

۹- مهلت ثبت سفارش از محل مصوبه مذکور تا ۱۴۰۶/۰۳/۱۶ است.

