دانشجویان حب دین و حب وطن را فراموش نکنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جهاد دانشگاهی، علی منتظری رئیس جهاد دانشگاهی، همزمان با برگزاری گردهمایی سراسری رؤسای واحدهای سازمانی این نهاد در مشهد، با حضور در جمع اعضای سازمان دانشجویان واحد خراسان رضوی، ضمن گفت‌وگو با دانشجویان، بر نقش‌آفرینی نسل جوان در آینده جهاد دانشگاهی تأکید کرد.

وی با ابراز خرسندی از حضور در میان دانشجویان گفت: به توانایی و صداقت شما ایمان داریم و مسیر آینده جهاد دانشگاهی همان راهی است که شما بنا خواهید کرد. امروز نوبت شماست که تجربه کنید، بسازید و ادامه‌دهنده مسیری باشید که دانشجویان نسل‌های قبل آغاز کردند.

رئیس جهاد دانشگاهی با اشاره به سابقه شکیل این نهاد یادآور شد: در اردیبهشت ۱۳۵۹ نهضت فرهنگی بزرگی تحت عنوان انقلاب فرهنگی به همت دانشجویان شکل گرفت و جهاد دانشگاهی نیز ۱۶ مرداد همان سال و در همین فضا تشکیل شد.

وی ادامه داد: ما که در آن زمان دانشجوی سال اول دانشگاه بودیم، درس خواندیم در جهاد رشد کردیم، و تجربیات ارزشمندی کسب کردیم و امروز این نهاد کم‌نظیر حاصل همان تلاش‌هاست.

منتظری با بیان اینکه جهاد دانشگاهی بستری بود که استعدادهای ما را پرورش داد افزود: از نقد تئاتر در مجله "دانشگاه انقلاب" جهاد دانشگاهی فعالیتم را آغاز کردم و همین تجربه موجب شد بعدها مسئولیت مرکز هنرهای نمایشی کشور را برعهده بگیرم. اکنون وظیفه ماست که چنین فرصتی را برای شما فراهم کنیم.

وی با اشاره به اینکه در سال ۱۳۷۸ سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی را پایه‌گذاری کرده است، گفت: این مجموعه امروز شاخ‌و برگ گسترده‌ای در کشور دارد. سامانه شهر دانشجو نیز از دستاوردهای جدید این مجموعه است که امکان فعالیت فرهنگی، علمی و مهارتی را برای دانشجویان سراسر کشور فراهم می‌کند.



منتظری در بخش دیگری از سخنانش خطاب به دانشجویان گفت: دو درخواست مهم از شما دارم؛ حب به دین و حب به وطن. این دو اصل را فراموش نکنید. پایبندی به ارزش‌ها و توجه به سرنوشت کشور و مردم، آینده‌ای روشن‌تر پیش‌روی شما و جامعه قرار می‌دهد.

وی همچنین با تأکید بر اهمیت تحصیل اظهار کرد: در کنار فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی و علمی، درس را جدی بگیرید تا بتوانید آینده‌ساز کشور باشید.

رئیس جهاد دانشگاهی گفت: دیدار با شما برای من انگیزه‌بخش است. امیدوارم اینجا خانه شما باشد و در کنار یکدیگر مسیر رشد، تعالی و خدمت را ادامه دهیم.

