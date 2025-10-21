به گزارش خبرنگار مهر، علی منتظری ظهر سه شنبه در نود و سومین گردهمایی معاونان فرهنگی و رؤسای سازمان‌ها و مراکز فرهنگی جهاددانشگاهی که در دانشگاه قم برگزار شد گفت: حضور در شهر مقدس قم و در جوار کریمه اهل‌بیت (س) در جمع نخبگان فرهنگی و دینی و دانشگاهی، فرصتی ارزشمند برای تبیین جایگاه فرهنگ در مأموریت‌های جهاددانشگاهی است.

وی با تأکید بر این‌که شتاب علمی و فناوری جهاددانشگاهی ریشه در رویکرد فرهنگی دارد، افزود: این نهاد هرگاه در بخش فرهنگی قدرتمند بوده، توانسته در حوزه‌های دانش‌بنیان، خط‌شکنی علمی و فناوری‌های نوین پیشگام باشد و علم و فناوری از بستر فرهنگ عبور می‌کنند و دستاوردهای جهاددانشگاهی نتیجه شکل‌گیری تفکر فرهنگی در این نهاد است.

رئیس جهاددانشگاهی تصریح کرد: تمامی پیشرفت‌های علمی، نوآوری‌ها و موفقیت‌های فناورانه، چه در سال‌های اخیر و چه در گذشته، بر پایه نگاه فرهنگی تحقق یافته و التزام به این اصل موجب تداوم مسیر پیشرفت می‌شود.

وی با اشاره به دغدغه رهبر معظم انقلاب نسبت به عرصه فرهنگ ادامه داد: ایشان در بیانات متعدد خود که در قالب کتاب نیز منتشر شده، با نگرانی عمیق از وضعیت فرهنگی جامعه سخن گفته‌اند و گویی بخشی از این خطاب متوجه جهاددانشگاهی است و این نگرانی‌ها مشابه شرایط میدان جنگ تعبیر شده و ما نیز باید فرهنگ را مجدداً بازتعریف و جایگاه آن را در جمهوری اسلامی بازشناسی کنیم.

منتظری با بیان اینکه فرهنگ به عنوان عامل اصلی در رفتار فردی، کنش‌های اجتماعی و گرایش‌های سیاسی باید پررنگ‌تر دیده شود، افزود: امروز یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های جهاددانشگاهی، مقابله با جنگ پیچیده‌ای است که هدف آن ناامید کردن جوانان نسبت به آینده و انقلاب است، موضوعی که رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر با ورزشکاران بر آن تأکید کردند.

وی ادامه داد: بخش مهمی از مسئولیت جهاددانشگاهی در این میدان، ایجاد امید در دانشگاه‌هاست و دانشگاه می‌تواند به عنوان سنگر امیدآفرینی و مشارکت جوانان عمل کند و تصور فاصله گرفتن دانشجویان از ما خطاست، بلکه این ما هستیم که باید دوباره با آنان ارتباط برقرار کنیم.

رئیس جهاددانشگاهی افزود: بخشی از مأموریت فرهنگی این نهاد در شرایط کنونی، تبدیل‌شدن به پناهگاه فکری و الگوساز برای جوانانی است که در جست‌وجوی الگوهای روشن هستند و اگر این رسالت به‌درستی انجام نشود، زمینه تأثیرگذاری دشمن فراهم خواهد شد.

وی ضمن انتقاد از غفلت از متن اصلی مأموریت‌های فرهنگی درگیر شدن در حواشی را عامل تضعیف اثرگذاری فرهنگی جهاددانشگاهی دانست و گفت: سازمان دانشجویان این نهاد با طراحی برنامه‌هایی مانند «شهر دانشجو» در تلاش است مسیر آشنایی نسل جوان با جهاددانشگاهی را کوتاه کرده و زمینه مشارکت آنان را فراهم کند.

منتظری بیان کرد: در اجرای برنامه‌های فرهنگی صرفاً به شکل‌گرایی توجه نخواهیم کرد، بلکه این برنامه‌ها باید به‌دست خود جوانان تجربه و اداره شود و ما وظیفه هدایت و نظارت را بر عهده داریم. جوانان ممکن است در مسیر فعالیت دچار خطا شوند، اما این خطاها بخشی از فرایند رشد و هدایت است.

وی تأکید کرد: یکی از مؤلفه‌های بصیرت فرهنگی، فراهم کردن بستر تجربه برای جوانان است. همان‌گونه که با اجازه رهبران انقلاب در تشکیل جهاددانشگاهی، راه برای مشارکت جوانان گشوده شد و بسیاری از مدیران ارشد امروز کشور در همین نهاد و در دوران جوانی تجربه مسئولیت کسب کردند.

رئیس جهاددانشگاهی در ادامه اظهار کرد: تربیت نیروهای فرهیخته باید با نگاه ویژه دنبال شود و این امر مستلزم پوست‌اندازی در حوزه فرهنگی است، تغییری که باید از سطح معاونان فرهنگی آغاز و به سراسر مجموعه تسری یابد.

وی گفت: اگر جهاددانشگاهی می‌خواهد روح جهاد را در خود حفظ کند، باید از میراث فرهنگی و جهادی خویش صیانت کرده و آن را به نسل‌های بعدی منتقل کند.