به گزارش خبرگزاری مهر معاونت فرهنگی و تبلیغی مؤسسه آموزش عالی معصومیه خواهران اعلام کرد که با هدف تقویت توان طلاب، دورهای ویژه برای تربیت مبلغان و پاسخگویان دینی در خارج از کشور برگزار میکند. این معاونت تأکید کرد که این دوره، توان زبانی و مهارتهای گفتوگو و معرفی معارف دینی را در شرکتکنندگان افزایش میدهد.
مسؤولان دوره توضیح دادند که این برنامه با حضور استادان آشنا با زبانهای دیگر برگزار میشود و شرکتکنندگان با بهرهگیری از این آموزش، توان گفتوگو و تبلیغ را تقویت خواهند کرد. برگزارکنندگان اعلام کردند که شرکتکنندگان در این دوره زبان انگلیسی عمومی را به شکل کاربردی تمرین میکنند و شیوههای گفتوگو و معرفی آموزههای دینی را میآموزند. مؤسسه همچنین اعلام کرد که برای افراد پذیرفتهشده پرونده فعالیت تبلیغی تشکیل میدهد.
مؤسسه شرایط حضور در دوره را چنین بیان کرد: طلابی که دوره سطح دو حوزه را به پایان رساندهاند یا در دورههای تخصصی سطح سه و چهار درس میخوانند میتوانند در دوره ثبتنام کنند. مؤسسه اعلام کرد که طلاب سطح دو نیز در صورت موفقیت در گفتوگوی ارزیابی، امکان ورود به دوره را خواهند داشت. برگزارکنندگان تأکید کردند که علاقه و توان برای فعالیت تبلیغی شرط اصلی پذیرش است.
علاقهمندان برای نامنویسی باید عبارت «پاسخگویی بینالملل» را به نشانی نقشآفرین به آدرس
@sahba1
ارسال کنند.
مؤسسه برای پاسخگویی به پرسشها شماره ۰۲۵۳۱۱۵۶۲۷۰ را اعلام کرد و تأکید کرد که این دوره میتواند زمینه فعالیت گستردهتر طلاب را در عرصههای اجتماعی فراهم کند.
فراخوان آموزش مبلغان برای فعالیت دینی در خارج از کشور از سوی معاونت فرهنگی و تبلیغی موسسه آموزش عالی معصومیه خواهران اعلام شد.
