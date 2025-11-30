طرح «روشنا» در سمنان اجرا شد؛ انتخاب آگاهانه حجاب جذاب برای نوجوانان

خبرگزاری مهر، گروه استانها: در مدارس سمنان، دختران پایه هفتم تا نهم دیگر با نصیحت و بخشنامه روبهرو نمیشوند یک کانکس رنگارنگ پر از مانتوهای شیک، شالهای خوشرنگ، آتلیه عکاسی و آینههای قدی به حیاط مدرسه میآید و به آنها میگوید: خودتان انتخاب کنید، اما این بار با چشم باز و دل خوش.
این آغاز ماجرای طرح «روشنا» ست؛ برنامهای که میخواهد حجاب را دوباره برای نسل زد زیبا و دلپذیر کند. این طرح فرهنگی و هنری با چهار محور اصلی طراحی شده و قصد دارد به جای شعار، تجربه شیرین انتخاب را به دختران نوجوان هدیه دهد: تبیین و گفتوگوی صمیمی.
فائزه علیمحمدی مجری طرح روشنا در مدارس استان سمنان درباره این طرح با خبرنگار مهر، گفتگویی کرده که در ادامه آن را میخوانیم.
ابتدا پیرامون روش کار روشنا توضیح دهید
اساتید حوزه، دانشگاهیان، مربیان پرورشی و فعالان فرهنگی که به جای سخنرانی یکطرفه، با زبان نسل جدید حرف میزنند و پرسشهای واقعیشان را بیپاسخ نمیگذارند. طراحان لباس، عکاسان، گرافیستها و هنرمندانی که ثابت کردهاند میشود هم باوقار بود و هم بهروز و جذاب.
کلبه زیبای سیار (نمایشگاه متحرک در حیاط مدرسه) اصل کار است. بانک لباس با صدها مدل، آتلیه عکاسی حرفهای، کلبه آینهها و فضایی تعاملی که دختران میتوانند لباسها را تنشان کنند، جلوی آینه بچرخند و حتی عکس یادگاری با پوشش دلخواهشان بگیرند؛ همه در محیط امن و شاد مدرسه.
ایجاد زنجیره تولید پوشاک اسلامی با مشارکت کارگاههای خانگی، فروشگاههای سیار، دیجیتال مارکتینگ و پرداخت تسهیلات به تولیدکنندگان و خانوادههای کمبضاعت هم دیگر بخش اجرایی طرح است.
چه چیزی باعث شد به جای صدمین کارگاه تکراری حجاب، روشنا را بسازید؟
در کارگاههای قبلی میدیدیم دخترها با حجاب مخالف نیستند؛ فقط چیزی که بهشان پیشنهاد میشود برایشان جذاب نیست. وقتی یک مانتو یا شال خوشدوخت و بهروز جلویشان گذاشتیم و گفتیم خودت انتخاب کن، چشمهایشان برق میزد. فهمیدیم مشکل الگو است، نه اصل موضوع. روشنا از همین جرقه متولد شد.
چرا دقیقاً پایههای هفتم تا نهم؟
چون این سه سال، حساسترین مقطع بحران هویت در دخترهاست. اگر در این سن حس کنند "میشود هم دیندار بود و هم خوشپوش و مدرن، این انتخاب تا آخر عمر با آنها میماند.
بزرگترین چالشتان تا امروز چه بوده؟
بودجه اولیه برای تجهیز کانکس و تهیه نمونههای متنوع، و گاهی مقاومت بعضی مدیران یا والدینی که فکر میکنند بچهها هنوز به این حرفها نیاز ندارند. ولی وقتی نمایشگاه را راه انداختیم و عکسهای خندان دخترها با مانتوهای جدیدشان را دیدند، همان افراد مخالف، اولین حامیان طرح شدند.
آینده روشنا را چطور میبینید؟
هدف کوتاهمدت ما پوشش دادن همه مدارس متوسطه اول سمنان است. هدف بلندمدت: اینکه روزی هیچ دختر نوجوان ایرانی احساس نکند برای خوشپوش بودن باید از هویت دینیاش عدول کند. میخواهیم ثابت کنیم دینداری و زیبایی، نهتنها با هم در تضاد نیستند، بلکه میتوانند عاشقانه کنار هم بایستند.
اولین کلبه زیبایی سیار روشنا، همزمان با میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) و روز مادر، در مدرسه شهید حیدریپور سمنان افتتاح خواهد شد؛ جایی که قرار است حجاب اجباری برای همیشه به حجاب دلخواه و دلانگیز تبدیل شود.
