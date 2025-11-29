نخستین رویداد سراسری «با هنران» در گلستان با محوریت بانوان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، پریسا فاضلیراد شامگاه شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: نخستین دوره رویداد سراسری «با هنران» با محوریت نقشآفرینی بانوان هنرمند ایران اسلامی در استان گلستان آغاز شد.
وی افزود: این رویداد علاوه بر نمایش آثار هنری، میزبان کارگاهها و نشستهای تخصصی نیز خواهد بود.
دبیر رویداد سراسری «با هنران» استان گلستان گفت: موضوعات اصلی برنامه شامل الگوی زنان مقاوم همچون حضرت زینب (س)، نقش مادران و بانوان ایرانی در دفاع مقدس، مجاهدت در جهاد تبیین، عفاف و حجاب، فرزندآوری، اقتصاد مقاومتی و تجلیل از زنان شهیده و جریانساز استان گلستان است.
وی افزود: شرکتکنندگان میتوانند آثار خود را در قالبهای پوستر، تصویرسازی، کاریکاتور، نگارگری، نقاشی، طراحی نشان و حروفنگاری ارائه دهند. علاوه بر این، کارگاهها و نشستهای تخصصی نیز برگزار میشود.
فاضلیراد با اشاره به همکاری سازمان بسیج هنرمندان و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گفت: انجمنهای علمی، فرهنگی و هنری استان نیز در برگزاری کارگاهها و نشستها نقش دارند. تا کنون کارگاههای نگارگری و طراحی حروف ویژه بانوان هنرمند برگزار شده و در دهم و یازدهم آذرماه، کارگاههای پوستر، تصویرسازی و نقاشی با تدریس اساتید برجسته ادامه خواهد یافت.
