قرارداد بیمه تکمیلی بازنشستگان با ورود سازمان بازرسی نهایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، امسال با اتمام قرارداد بیمه تکمیلی بازنشستگان حرف و حدیث‌هایی در رابطه با حذف این بیمه در رسانه‌ها منتشر شد و عقد قرارداد از سوی سازمان تأمین اجتماعی با شرکت‌ها بیمه‌ای با تأخیر روبه‌رو شد. در همین راستا سازمان بازرسی کل کشور به موضوع ورود کرد و بازرس کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ارسال نامه‌ای به مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، خواستار تعیین تکلیف فوری قرارداد بیمه تکمیلی بازنشستگان تأمین اجتماعی شد.

در این نامه، به اتمام قرارداد بیمه تکمیلی بازنشستگان تأمین اجتماعی با شرکت بیمه آتیه سازان حافظ اشاره و تاکید شد که با توجه به عدم تمدید قرارداد مذکور، بازنشستگان تأمین اجتماعی امکان استفاده از خدمات بیمه تکمیلی را ندارند.

بازرس کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تعیین مهلتی ۲۴ ساعته به مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی تاکید کرد که با قید فوریت اقدامات لازم را در چارچوب قوانین و مقررات و با هماهنگی کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی انجام داده و نتایج آن را به سازمان بازرسی کل کشور گزارش کند.

محمد اسدی رئیس کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی در رابطه به بیمه تکمیلی بازنشستگان تأمین اجتماعی اظهار کرد: قرارداد بیمه تکمیلی هر سال از اول آذر ماه به مدت یک سال منعقد می‌شود. امسال به منظور عقد قرارداد با شرکت‌های بیمه‌ای مناقصه‌ها برگزار شد، اما شرکت‌های تجاری در مناقصه مشارکت نکردند و فقط یک شرکت با قیمت بالا در مناقصه شرکت کرد.

وی افزود: با توجه به چالش‌های موجود امکان عقد قرارداد بیمه تکمیلی بازنشستگان در زمان مقرر فراهم نشد، زیرا قیمت خدمات از سوی شرکت‌های بیمه‌ای بالا بود.

اسدی ادامه داد: در نهایت سازمان بازرسی کل کشور به موضوع ورود کرد و نامه این سازمان برای حل مشکل بیمه تکمیلی بازنشستگان بسیار راه گشا بود. روز گذشته با حضور کانون‌های بازنشستگان استانی و مدیرعامل تأمین اجتماعی این مشکل حل و قرارداد بیمه تکمیلی بازنشستگان منعقد شد.

رئیس کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی افزود: با توجه به نامه سازمان بازرسی کل کشور، مقرر شد قرارداد بیمه تکمیلی بازنشستگان از تاریخ یکم آذرماه اجرا شود.

وی با بیان اینکه دو قرارداد با شرکت‌های بیمه بسته شد، افزود: بر اساس این قرارداد، در بسته اول تمام افرادی که سال گذشته بیمه تکمیلی بودند به صورت خودکار تحت پوشش این بسته قرار می‌گیرند و ۳ ماه مهلت دارد انصراف دهند و یا تغییر بسته دهند. در این بسته مبلغ ۷۲۰ هزار تومان به عنوان حق بیمه تکمیلی تعیین شده است و نسبت به سال گذشته ۲۰ تا ۲۵ درصد تعهدات اضافه شده است. از این میزان، ۴۷۰ هزار تومان از حقوق بازنشستگان کسر می‌شود و ۲۵۰ هزار تومان نیز به عنوان سهم سازمان تأمین اجتماعی پرداخت خواهد شد.

اسدی ادامه داد: بسته دوم را هر بازنشسته‌ای که مایل باشد می‌تواند انتخاب کند. مبلغ این بسته یک میلیون ۲۵۰ هزار تومان است که سهم تأمین اجتماعی ۲۵۰ هزار تومان و سهم بازنشسته یک میلیون تومان است.