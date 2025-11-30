به گزارش خبرگزاری مهر، جایزه بخش اصلی چهارمین جشنواره بینالمللی انیمیشن «تانزانایت» در کشور تانزانیا، به انیمیشن بلند «افسانه سپهر» اهدا شد.
آیین اختتامیه این رویداد بین المللی عصر روز شنبه ۸ آذر برگزار شد.
پویانمایی افسانه سپهر، با آثاری از کشورهای چین، ایالات متحده آمریکا، روسیه، فرانسه و آلمان رقابت کرده است که در این در این مراسم، جایزه اصلی بخش «انیمیشنهای بلند» به انیمیشن سینمایی «افسانه سپهر»، ساخته مشترک عماد رحمانی و مهرداد محرابی و تهیه کنندگی مهدی جعفری جوزانی تعلق گرفت.
امیلیان هیروا، مدیر جشنواره بینالمللی تانزانایت، این رویداد را سکویی برای رقابت سازندگان انیمیشن از کشورهای مختلف دانست؛ فرصتی که به گفته او موجب آشنایی و تبادل ایده میان انیماتورهای تانزانیایی و هنرمندان دیگر کشورها میشود.
وی افزود: در این دوره صدها اثر از بیش از ۶۰ کشور به دبیرخانه جشنواره ارسال شد و سه کشور انگلستان، ایتالیا و ایران بیشترین آثار راهیافته به بخش داوری را داشتند.
تندیس برگزیده انیمیشن «افسانه سپهر» به نمایندگی از سازندگان اثر، به رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در تانزانیا اهدا شد. او در سخنانی ضمن قدردانی از مدیران و دستاندرکاران جشنواره، کسب این جایزه را مایه افتخار صنعت انیمیشن ایران دانست و تأکید کرد که ایران در سالهای اخیر به موفقیتهای ارزشمندی در این عرصه دست یافته است. وی همچنین ابراز امیدواری کرد همکاری میان انیمیشنسازان ایرانی و تانزانیایی بتواند دستاوردهای بیشتری برای هر دو کشور به همراه داشته باشد.
پس از مراسم اهدای جوایز نیز انیمیشن «افسانه سپهر» به زبان انگلیسی، بهعنوان نمایش ویژه جشنواره، برای علاقهمندان تانزانیایی روی پرده رفت.
نظر شما