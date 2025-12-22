«افسانه سپهر» صاحب پوستر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، با اعلام رسمی شورای صنفی نمایش انیمیشن سینمایی «افسانه سپهر» از چهارشنبه ۳ دی‌ به سرگروهی پردیس سینمایی هویزه توسط پخش بهمن سبز در سینماهای سراسر کشور اکران می‌شود. در آستانه اکران این انیمیشن پوستر آن به طراحی میکائیل براتی منتشر شد.

«افسانه سپهر» به کارگردانی عماد رحمانی و مهرداد محرابی و تهیه‌کنندگی مهدی جعفری جوزانی محصول کارخانه صنایع سرگرمی مهوا است.

این انیمیشن تاکنون موفق به کسب بیش از ۱۲ جایزه در جشنواره‌های بین‌المللی شده است.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: «سپهر با همراهی دوست یوزپلنگش بابو، در جستجوی پدر و مادرش راهی کلات می‌شود، جایی که شورای قهرمانان تصمیم می‌گیرد کدام پهلوان به نبرد با بدنام برود.»

صداپیشگی این انیمیشن به سرپرستی امیرحسین صفایی توسط گروه دوبلاژ آلفامدیا با حضور چهره‌هایی از جمله اکبر منانی، حامد عزیزی، آرزو آفری، غلامرضا صادقی، تکتم چوبدار و مینا گلپایگانی انجام شده است.

عوامل این فیلم متشکل از تهیه‌کننده: مهدی جعفری جوزانی کارگردان: عماد رحمانی و مهرداد محرابی، پخش کننده: بهمن سبز، پوستر: میکائیل براتی، لوگو: سیروان مهدوی و محصولی از کارخانه صنایع سرگرمی مهوا، است.