۱۲ مهر ۱۴۰۴، ۲۱:۵۳

کارگردان هنری «افسانه سپهر»: هرگز هدف ما کپی‌برداری نبوده است

اصفهان- کارگردان هنری انیمیشن «افسانه سپهر» گفت: تیم جوان ما با الهام از المان‌های موجود، مسیر نوآورانه‌ای را در تولید اثر دنبال کرد تا یک انیمیشن ایرانی متمایز ارائه شود.

به گزارش خبرنگار مهر، میلاد استخری شامگاه شنبه، همزمان با اولین روز سی و هفتمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان، در نشست خبری انیمیشن «افسانه سپهر» که در سینما ساحل اصفهان برگزار شد، اظهار کرد:کارگردانی و کارگردانی هنری در تولید یک اثر انیمیشن دو نقش مکمل هستند. کارگردان بیشتر بر روایت داستان و اتفاقات تمرکز دارد، اما کارگردان هنری مسئول تصویر، نورپردازی، طراحی محیط و کاراکترها است تا حسی که باید به مخاطب منتقل شود، شکل بگیرد.

وی تأکید کرد: تلاش تیم هنری «افسانه سپهر» بر آن بوده است که تصویری هماهنگ و جذاب ارائه دهد که هم با داستان و هم با مخاطب ارتباط برقرار کند.

کارگردان هنری «افسانه سپهر» با اشاره به حضور بین‌المللی انیمیشن گفت: این اثر پیش از این در جشنواره‌های جهانی آمریکا نیز حضور داشته و به عنوان یک اثر تخصصی حوزه کودک شناخته شده است. ما با وجود تمامی چالش‌ها و محدودیت‌های تولید داخلی، تلاش کردیم اثری خلق کنیم که بتواند با استانداردهای بین‌المللی رقابت کند و برای ایران افتخارآفرین باشد.

وی به علاقه شخصی خود به افسانه‌ها و داستان‌های ایرانی اشاره کرد و افزود: هدف ما ارائه اثری با هویت ایرانی است، اما در عین حال نگاهی بین‌المللی به داستان داشتیم. استفاده از المان‌های فرهنگی و هنری ایران مانند پوشش‌های گیاهی، الگوهای سنتی و طراحی محیطی، در کنار بهره‌گیری از تکنیک‌های جهانی، تلاش ما را برای خلق یک اثر باکیفیت و قابل رقابت تقویت کرده است.

استخری در پاسخ به پرسش‌ خبرنگار مهر درباره اقتباس از آثار خارجی و شباهت‌های احتمالی، توضیح داد: هدف ما هرگز کپی‌برداری نبوده است. در روند تولید، از ایده‌ها و المان‌های موجود الهام گرفتیم تا بتوانیم اثر ایران را در سطح جهانی ارائه دهیم. تیم ما، متشکل از جوانان خلاق و علاقه‌مند به فیلم و بازی، با نوآوری و تلاش گروهی، مسیر متفاوتی در تولید این انیمیشن پیش گرفته است.

وی با بیان احترام به نقدها و بازخوردهای مخاطبان، گفت: انتقادها را شنیده‌ایم و به آن احترام می‌گذاریم، اما معتقدیم مسیرمان درست بوده و نتایج مثبت حاصل از حضور بین‌المللی اثر نشان می‌دهد که توانسته‌ایم هدف خود را تا حد زیادی محقق کنیم.

