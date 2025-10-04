به گزارش خبرنگار مهر، میلاد استخری شامگاه شنبه، همزمان با اولین روز سی و هفتمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان، در نشست خبری انیمیشن «افسانه سپهر» که در سینما ساحل اصفهان برگزار شد، اظهار کرد:کارگردانی و کارگردانی هنری در تولید یک اثر انیمیشن دو نقش مکمل هستند. کارگردان بیشتر بر روایت داستان و اتفاقات تمرکز دارد، اما کارگردان هنری مسئول تصویر، نورپردازی، طراحی محیط و کاراکترها است تا حسی که باید به مخاطب منتقل شود، شکل بگیرد.

وی تأکید کرد: تلاش تیم هنری «افسانه سپهر» بر آن بوده است که تصویری هماهنگ و جذاب ارائه دهد که هم با داستان و هم با مخاطب ارتباط برقرار کند.

کارگردان هنری «افسانه سپهر» با اشاره به حضور بین‌المللی انیمیشن گفت: این اثر پیش از این در جشنواره‌های جهانی آمریکا نیز حضور داشته و به عنوان یک اثر تخصصی حوزه کودک شناخته شده است. ما با وجود تمامی چالش‌ها و محدودیت‌های تولید داخلی، تلاش کردیم اثری خلق کنیم که بتواند با استانداردهای بین‌المللی رقابت کند و برای ایران افتخارآفرین باشد.

وی به علاقه شخصی خود به افسانه‌ها و داستان‌های ایرانی اشاره کرد و افزود: هدف ما ارائه اثری با هویت ایرانی است، اما در عین حال نگاهی بین‌المللی به داستان داشتیم. استفاده از المان‌های فرهنگی و هنری ایران مانند پوشش‌های گیاهی، الگوهای سنتی و طراحی محیطی، در کنار بهره‌گیری از تکنیک‌های جهانی، تلاش ما را برای خلق یک اثر باکیفیت و قابل رقابت تقویت کرده است.

استخری در پاسخ به پرسش‌ خبرنگار مهر درباره اقتباس از آثار خارجی و شباهت‌های احتمالی، توضیح داد: هدف ما هرگز کپی‌برداری نبوده است. در روند تولید، از ایده‌ها و المان‌های موجود الهام گرفتیم تا بتوانیم اثر ایران را در سطح جهانی ارائه دهیم. تیم ما، متشکل از جوانان خلاق و علاقه‌مند به فیلم و بازی، با نوآوری و تلاش گروهی، مسیر متفاوتی در تولید این انیمیشن پیش گرفته است.

وی با بیان احترام به نقدها و بازخوردهای مخاطبان، گفت: انتقادها را شنیده‌ایم و به آن احترام می‌گذاریم، اما معتقدیم مسیرمان درست بوده و نتایج مثبت حاصل از حضور بین‌المللی اثر نشان می‌دهد که توانسته‌ایم هدف خود را تا حد زیادی محقق کنیم.