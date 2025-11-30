حصاری: ۱۰ تُن نهاده دامی قاچاق در خراسان شمالی کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از خبرگزاری پلیس، سرهنگ مهدی حصاری اظهار کرد: در راستای تنظیم بازار و مقابله با اخلالگران امنیت اقتصادی، مأموران پلیس امنیت اقتصادی خراسان شمالی با انجام اقدامات اطلاعاتی موفق به شناسایی محموله‌ای مشکوک به قاچاق نهاده دامی شدند.

وی افزود: مأموران پس از هماهنگی‌های لازم و در بازرسی از محل، ۱۰ تُن نهاده دامی از نوع جو خارجی را کشف کردند که ارزش تقریبی آن ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برآورد شده است.

سرهنگ حصاری با اشاره به دستگیری یک متهم در این رابطه خاطرنشان کرد: پلیس امنیت اقتصادی با قدرت و بدون اغماض با افراد سودجو که با قاچاق کالا موجب ایجاد اختلال در بازار و افزایش دغدغه دامداران می‌شوند، برخورد خواهد کرد.