به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری پلیس، سرهنگ رضا ولی‌زاده اظهار کرد: مأموران انتظامی سملقان در اجرای طرح‌های کنترلی و نظارتی موفق شدند ۵۲۱۰ نخ سیگار قاچاق را شناسایی و کشف کنند.

وی با بیان اینکه این اقدام در راستای تشدید مبارزه با قاچاق کالا صورت گرفته است، افزود: مأموران با رصد میدانی و اجرای طرح‌های هدفمند، این محموله قاچاق را شناسایی کردند.

جانشین فرمانده انتظامی مانه و سملقان با تأکید بر استمرار برخورد پلیس با قاچاقچیان بیان کرد: حمایت از تولید و کسب‌وکار قانونی از اولویت‌های اصلی پلیس است و با هرگونه فعالیت مخرب در حوزه قاچاق برخورد خواهد شد.

ولی‌زاده از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک در حوزه قاچاق و جرایم اقتصادی، موضوع را از طریق شماره ۳۰۱۱۰ به ستاد خبری پلیس امنیت اقتصادی اطلاع دهند.