به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از خبرگزاری پلیس سرهنگ رضا ولی‌زاده اظهار کرد: پس از وقوع چند فقره سرقت از اماکن خصوصی و باغات در شهر آشخانه، رسیدگی به پرونده به‌صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی موفق شدند اعضای باند سرقت را شناسایی کنند و پس از هماهنگی با مقام قضایی، سه سارق و یک مالخر را در مخفیگاهشان طی عملیاتی غافلگیرانه دستگیر کنند.

جانشین فرمانده انتظامی مانه و سملقان ادامه داد: متهمان در بازجویی‌های اولیه به ارتکاب ۲۲ فقره سرقت اعتراف کرده‌اند و پرونده آنان برای تکمیل مراحل قانونی به مرجع قضایی ارسال شده است.