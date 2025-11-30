خشم رژیم صهیونیستی از اقدام یک کشور اروپایی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، گیدئون ساعر وزیر خارجه رژیم صهیونیستی در واکنش به تصمیم شورای شهر دوبلین پایتخت ایرلند برای تغییر نام یک پارک مدعی شد که این شهر تبدیل به مرکز جهانی یهودستیزی شده است.

ماجرا از آن قرار است که شورای شهر دوبلین تصمیم گرفته نام پارک هرتزوگ (ششمین رئیس رژیم صهیونیستی) را عوض کند و به احتمال زیاد به پارک فلسطین آزاد تغییر پیدا می‌کند.

ساعر اضافه کرد: حاییم هرتزوگ در دوبلین بزرگ شد و پدرش خاخام ارشد ایرلند بود. اقدمات ضد یهود ایرلند نفرت انگیز است!

وی بیان کرد که تصمیم تل آویو مبنی بر بستن سفارت اسرائیل در دوبلین طی یک سال گذشته درست بوده است. در دسامبر ۲۰۲۴ ساعر از بسته شدن سفارت تل آویو در ایرلند به دلیل پیوستن این کشور به شکایت آفریقای جنوبی علیه رژیم صهیونیستی در لاهه خبر داده بود.