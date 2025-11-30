  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۹ آذر ۱۴۰۴، ۹:۵۲

بحران بی‌سابقه‌ای که توان نظامی تل‌آویو را تهدید می‌کند

ژنرال بازنشسته ارتش رژیم صهیونیستی به بحران بی سابقه‌ای اشاره کرد که توان نظامی این رژیم را تهدید می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، اسحاق بریک ژنرال بازنشسته ارتش رژیم صهیونیستی اعتراف کرد که ارتش این رژیم با بحران بی سابقه‌ای در زمینه نیروی انسانی رو به رو است که توان نظامی اسرائیل را تهدید می‌کند.

وی در ادامه افزود، هزاران افسر و نیروی نظامی خواهان فرار از ارتش هستند و جوانان صهیونیست نمی‌خواهند به صورت دائمی در ارتش باشند.

بریک پیش از این نیز اعتراف کرده بود که ارتش این رژیم از لحاظ تعداد نیرو، تکنولوژی‌های مطلوب و کیفیت آنها در سطح رویارویی با یک جنگ منطقه‌ای نیست.

وی ادامه داد که تعداد نیروی زمینی ارتش رژیم صهیونیستی یک سوم تعداد این نیروها طی ۲۰ سال گذشته است.

