به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، رادیو ارتش رژیم صهیونیستی مدعی شد که تل آویو نسبت به درز اطلاعات نظامی حساس و مهم این رژیم به حزب الله از طریق نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در جنوب لبنان نگران است.

یک منبع نظامی بلندپایه در رژیم صهیونیستی مدعی شد که نیروهای یونیفل باعث بی ثباتی در منطقه می‌شوند و در روند خلع سلاح حزب الله مشارکت ندارند.

وی اضافه کرد که با خروج این نیروها از منطقه اوضاع بهتر می‌شود!

این همان سناریویی است که رژیم صهیونیستی در نوار غزه پیاده کرد؛ اتهام زنی به نهادها و نیروهای فعال در حوزه حقوق بشر در خصوص همکاری با حماس و محدود کردن فعالیت‌های آنها در غزه و یا بیرون کردن این نیروها از منطقه.

آژانس کار و امداد سازمان ملل (آنروا) جزو همین نهادهایی بود که مورد اتهام همکاری با حماس قرار گرفت تا دیگر نتواند به مأموریت‌های بشردوستانه خود در غزه ادامه بدهد.

لازم به ذکر است که یونیفل پیش از این نسبت به تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه لبنان و نقض پی در پی آتش بس توسط اشغالگران انتقاد کرده بود.