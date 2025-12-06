  1. استانها
۱۵ آذر ۱۴۰۴، ۲۱:۲۱

آقاعلیخانی: ادعای سرطان‌زا بودن نیروگاه پرند هیچ پشتوانه علمی ندارد

رباط کریم- فرماندار رباط‌کریم با رد قاطع ادعای سرطان‌زا بودن نیروگاه پرند گفت: این شایعات هیچ پشتوانه علمی ندارد و وضعیت هوای منطقه بر اساس داده‌های رسمی پاک است.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا آقاعلیخانی، در گفت‌وگوی تلفنی با حسن عباس نژاد مدیرکل محیط‌زیست استان تهران، ضمن تکذیب شایعات منتشرشده درباره آلودگی هوای رباط‌کریم و پرند، تأکید کرد: بر اساس داده‌های دقیق و به‌روز مرکز سنجش آلودگی هوا، کیفیت هوای منطقه در وضعیت پاک قرار دارد.

فرماندار رباط‌کریم با اشاره به بررسی موضوع در تماس تلفنی با عباس‌نژاد، افزود: تمامی اطلاعیه‌ها درباره وضعیت هوا و تصمیمات احتمالی در حوزه آموزش و شرایط اضطراری، صرفاً بر پایه داده‌های علمی و اطلاعات معتبر صادر می‌شود.

آقاعلیخانی با رد کامل ادعای سرطان‌زا بودن نیروگاه پرند گفت: این شایعات فاقد هرگونه پشتوانه علمی است و مستندات لازم از سوی دستگاه‌های مسئول برای تنویر افکار عمومی ارائه شده است.

وی با تأکید بر اینکه سلامت شهروندان و آرامش روانی جامعه از اولویت‌های اصلی مدیریت رباط کریم است، تصریح کرد: انتشار اخبار در حوزه محیط‌زیست باید تنها بر اساس منابع رسمی و معتبر انجام شود و شهروندان نیز اخبار موثق را صرفاً از مراجع ذی‌صلاح دنبال کنند.

