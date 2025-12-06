به گزارش خبرنگار مهر، رضا آقاعلیخانی، در گفت‌وگوی تلفنی با حسن عباس نژاد مدیرکل محیط‌زیست استان تهران، ضمن تکذیب شایعات منتشرشده درباره آلودگی هوای رباط‌کریم و پرند، تأکید کرد: بر اساس داده‌های دقیق و به‌روز مرکز سنجش آلودگی هوا، کیفیت هوای منطقه در وضعیت پاک قرار دارد.

فرماندار رباط‌کریم با اشاره به بررسی موضوع در تماس تلفنی با عباس‌نژاد، افزود: تمامی اطلاعیه‌ها درباره وضعیت هوا و تصمیمات احتمالی در حوزه آموزش و شرایط اضطراری، صرفاً بر پایه داده‌های علمی و اطلاعات معتبر صادر می‌شود.

آقاعلیخانی با رد کامل ادعای سرطان‌زا بودن نیروگاه پرند گفت: این شایعات فاقد هرگونه پشتوانه علمی است و مستندات لازم از سوی دستگاه‌های مسئول برای تنویر افکار عمومی ارائه شده است.

وی با تأکید بر اینکه سلامت شهروندان و آرامش روانی جامعه از اولویت‌های اصلی مدیریت رباط کریم است، تصریح کرد: انتشار اخبار در حوزه محیط‌زیست باید تنها بر اساس منابع رسمی و معتبر انجام شود و شهروندان نیز اخبار موثق را صرفاً از مراجع ذی‌صلاح دنبال کنند.