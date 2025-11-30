به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید نظام موسوی، پیش از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران از اعمال تمهیدات و محدودیت‌های ترافیکی در اطراف ورزشگاه شهدای قدس همزمان با برگزاری مسابقه فوتبال استقلال تهران و فولاد خوزستان خبر داد.

موسوی در ادامه با اشاره به انجام دیدار فوتبال بین تیم‌های استقلال تهران و فولاد خوزستان در روز یکشنبه ۹ آذر ماه ساعت ۱۶:۱۵ در ورزشگاه شهدای قدس، اظهار داشت: جهت مدیریت ترافیک محورهای ورودی به شهرستان و مسیرهای درون‌شهری، تمهیدات ترافیکی و انتظامی ویژه‌ای پیش‌بینی شده است.

فرمانده انتظامی شهرقدس افزود: هدف از اجرای این طرح، ایجاد سهولت در تردد هواداران و ساکنان شهرستان قدس و جلوگیری از گره‌های ترافیکی در زمان برگزاری مسابقه است.

وی تاکید کرد: همراهی و رعایت مقررات از سوی شهروندان نقش مهمی در روان‌سازی ترافیک خواهد داشت و پلیس انتظار دارد با مشارکت مطلوب مردم، شاهد عبوری ایمن و بدون مشکل در معابر شهری باشیم.

موسوی محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های ترافیکی روز مسابقه را به شرح زیر اعلام کرد:

۱- ممنوعیت توقف و پارک خودرو در خیابان‌های اطراف ورزشگاه شهدای قدس در روز یکشنبه ۹ آذر ماه.

۲- اعمال محدودیت مقطعی تردد در بلوار شهید کلهر از ساعت ۱۴ تا ۲۰ در روز مسابقه.