به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال استقلال ایران و الوصل امارات در چارچوب هفته پنجم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲، شامگاه چهارشنبه ۵ آذر و از ساعت ۱۹:۳۰ با قضاوت کیم هی‌گون داور کره‌ای در ورزشگاه شهدای شهر قدس به مصاف هم می‌روند.

* در حالی که بیش از یک ساعت تا آغاز مسابقه باقی مانده بود، هواداران استقلال با حضور در ورزشگاه فضای پرشوری ایجاد کردند و در اعتراض به عدم لغو دیدارهای تیم‌شان تا پیش از بازی هفته دوازدهم مقابل پرسپولیس علیه سازمان لیگ شعارهایی سر دادند. علاوه بر این، برخی هواداران از مدیرعامل باشگاه خواستار تعویق دیدار هفته یازدهم مقابل فولاد خوزستان شدند.

* ریکاردو ساپینتو سرمربی استقلال نیز با مقایسه شرایط، کیفیت زمین ورزشگاه شهدای شهر قدس را مطلوب‌تر از زمین چمن ورزشگاه تختی دانست.

* در ادامه، عده‌ای از هواداران استقلال علیه مازیار زارع سرمربی ملوان که طی روزهای اخیر اظهاراتی درباره استقلال مطرح کرده بود شعار دادند. در مقابل، آن‌ها با اقدامی انسانی و قابل توجه، به سید مجتبی حسینی سرمربی آلومینیوم، بابت درگذشت پدرش تسلیت گفتند.

* هواداران استقلال همچنین نسبت به آلودگی هوای تهران و ترافیک سنگین مسیرهای منتهی به ورزشگاه گلایه‌هایی داشتند. با این حال، در بخش سکوها به شدت علیرضا کوشکی (غایب این دیدار)، یاسر آسانی و منیر الحدادی را مورد تشویق قرار دادند.

* بازیکنان استقلال نیز پیش از آغاز مسابقه برای کسب پیروزی برابر الوصل هم‌قسم شدند و هواداران هم قول دادند که تا آخرین لحظه آن‌ها را حمایت و تشویق کنند.