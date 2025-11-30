اصغر اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آمار سفرهای انجامشده طی هشت ماهه سال جاری اظهار کرد: در این مدت ۱۴۴ هزار و ۸۶۱ مسافر توسط ناوگان جادهای استان جابهجا شدهاند. این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته ۱۳۹ هزار و ۵۸ مسافر از خدمات این ناوگان استفاده کرده بودند.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان زنجان افزود: بر این اساس، تعداد سفرهای انجامشده در استان طی هشت ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴.۲ درصد افزایش یافته است.
وی همچنین با اشاره به ظرفیتهای بخش حملونقل مسافری استان گفت: تعداد شرکتهای مسافری فعال در زنجان به ۳۷ شرکت رسیده است که نقش مهمی در جابهجایی مسافران ایفا میکنند.
اسماعیلی تعداد کل رانندگان بخش مسافری استان را یک هزار و ۵۰۶ نفر اعلام کرد و افزود: نیروی انسانی فعال در این حوزه نسبت به گذشته رشد داشته است.
