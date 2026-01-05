امسال ۴ میلیون مسافر در ناوگان خوزستان جابه جا شدند

به گزارش خبرنگار مهر، فواد غزیعلی پیش از ظهر امروز دوشنبه در گفتگویی رسانهای اظهار کرد: بر پایه آمار ثبتشده در سامانههای مسافری، از ابتدای سال تا پایان آذرماه، چهار میلیون ۹۹۲ هزار ۶۶۷ مسافر در سطح استان جابهجا شدهاند که این رقم نسبت به دوره مشابه سال گذشته، رشد دو درصدی را نشان میدهد.
وی افزود: در همین بازه زمانی، تعداد کل سفرهای انجامشده با افزایش چهار درصدی از ۵۷۰ هزار ۱۲۲ سفر در سال قبل به ۵۹۳ هزار ۴۳ سفر در سال جاری رسیده است.
معاون حملونقل ادارهکل راهداری خوزستان با تشریح آمار دروناستانی بیان کرد: شمار مسافران جابهجا شده در مسیرهای داخل استان با رشد ۵ درصدی به سه میلیون ۸۳۱ هزار ۱۸ نفر رسیده است تعداد سفرها در این بخش نیز با افزایش ۷ درصدی، ۵۱۰ هزار ۴۳۸ سفر ثبت شده است.
غزیعلی ادامه داد: در بخش بروناستانی، تعداد مسافران با کاهش ۶ درصدی به یک میلیون ۱۶۱ هزار ۶۴۹ نفر رسیده است همچنین شمار سفرهای این بخش با افت ۱۰ درصدی، ۸۲ هزار ۶۰۵ سفر گزارش شده است.
وی در پایان با تأکید بر اهمیت ناوگان حملونقل عمومی در تأمین نیازهای سفر شهروندان گفت: تلاش مستمر رانندگان، شرکتهای حملونقلی، عوامل اجرایی باعث تداوم خدماترسانی ایمن منظم به مسافران در سراسر استان شده است.
