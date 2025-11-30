به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۹ آذرماه) مجلس شورای اسلامی، رضا جباری، عضو هیئت رئیسه مجلس درباره روند رسیدگی به طرحهای معوق و اعتراض برخی نمایندگان نسبت به تأخیر در اعلام وصول آن توضیح داد.
وی گفت: در موضوع طرحها که جمعی از نمایندگان نسبت به تأخیر آنها گلایه داشتند، تاکنون حدود ۱۷۰ طرح عادی بررسی شده است. اگرچه این رقم نهایی نیست، اما برای بیش از نیمی از این طرحها با نمایندگان طراح مذاکره صورت گرفته است.
جباری افزود: از میان طرحهای بررسیشده، ۴۵ طرح که نزدیک به دو سوم طرحهای انتخابشده را شامل میشود، در دستور پیگیری قرار دارند. بر اساس پیشنهاد معاونت قوانین مجلس، قرار است طراحان این طرحها در نشستی با حضور رئیس مجلس شرکت کنند. همچنین مقرر شده است که از روز سهشنبه، ۱۶ طرح در صحن علنی اعلام وصول شود و این روند در روز چهارشنبه نیز ادامه یابد.
عضو هیئت رئیسه مجلس در ادامه گفت: پیشبینی میشود طی سه جلسه آینده مجلس، هر ۴۵ طرح در ابتدای دستور کار صحن علنی اعلام وصول شوند.
