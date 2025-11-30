به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله حسینعلی سعدی عضو مجلس خبرگان رهبری، در نشست خبری همایش «حقوق ملت و آزادیهای مشروع در منظومه فکری آیتالله خامنهای» با قدردانی از کدخدایی و دستاندرکاران برگزاری همایش، بر اهمیت روزافزون صیانت از حقوق عامه در حکمرانی مدرن تأکید کرد.
وی با اشاره به اینکه به میزانی که حکمرانی نوین پیچیدهتر میشود، تأمل و اندیشه در حقوق عامه نیز پیچیدهتر و با ابهامات جدیدی مواجه میشود، گفت: امروز فیلسوفان حقوق نیز با پرسشهای جدیدی در این حوزه روبهرو هستند و باید پاسخهای مناسبی برای آن بیابند.
آیتالله سعدی با بیان اینکه جامعه نخبگانی کشور، اعم از دانشگاهیان و حوزویان، منظومه فکری مقام معظم رهبری را در حوزه حقوق قابل اتکا و راهگشا میدانند، افزود: میتوان بدون مبالغه، آیتالله خامنهای را از پیشگامان حوزه حقوق عامه معرفی کرد.
وی محور دوم سخنان خود را چالشهای اجرایی حقوق ملت دانست و تصریح کرد: بسیاری از نظریاتی که روی کاغذ در حوزه حقوق ملت و آزادیهای مردم طراحی میشود، در عرصه اجرا با چالش مواجه است. همانگونه که ساختارهای حقوقی بینالمللی نیز در بزنگاههای ۱۲ روزه جنگ اخیر نشان دادند که یا نمیخواهند یا نمیتوانند از حقوق مردم دفاع کنند.
آیتالله سعدی با تأکید بر اینکه حقوق عامه یعنی صیانت از حقوق شهروندان در برابر قدرتمندان و حاکمان، افزود: مقام معظم رهبری علاوه بر خلق اندیشه در این حوزه، در دوران رهبری خود برگ زرینی به تاریخ حکمرانی نوین افزودهاند و نشان دادهاند یک حاکم دینی چگونه از منظر ولایت فقیه از حقوق عامه صیانت میکند.
وی یکی از وظایف اصلی این همایش را تبیین سیره عملی رهبر انقلاب در دفاع از حقوق ملت دانست و گفت: نمونههای متعددی وجود دارد که باید برای جامعه نخبگانی و عمومی بازنمایی شود. در نظامی که قانون اساسی آن بر مبنای اندیشه امام و رهبری شکل گرفته، این صیانت باید بهدرستی تبیین شود.
آیتالله سعدی همچنین به وقایع اخیر جنگ اشاره کرد و گفت: این رخدادها نشان داد که رهبر انقلاب چگونه از مهمترین حقوق ملی یعنی استقلال و آزادی ملی دفاع کردند.
نظر شما