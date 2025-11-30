به گزارش خبرگزاری مهر، جلال علمدار، با اعلام پیشرفت ۹۵ درصدی پروژه زیرساخت‌های آبی سایت نهضت ملی مسکن بهاباد گفت: این سایت در زمینی به وسعت شصت هزار مترمربع و با ۲۵۰ واحد مسکونی در حال ساخت می‌باشد و عملیات اجرایی شبکه‌های آب و فاضلاب آن رو به پایان است.

وی با اشاره به اینکه اعتبار موردنیاز برای اجرای این پروژه بیش از ۱۲ میلیارد ریال است افزود: حجم آب موردنیاز این مجموعه حدود ۲ لیتر بر ثانیه برآورد شده که از مخزن شهر بهاباد تأمین می‌شود.

علمدار در ادامه اظهار داشت: در قالب این طرح، دو هزار و ۵۰۰ متر شبکه توزیع آب به‌طور کامل اجرا شده و ساخت پنج حوضچه پروژه نیز در مراحل نهایی قرار دارد.

مدیرعامل شرکت آبفای استان یزد تأکید کرد: تسریع در تکمیل این پروژه کمک می‌کند تا زیرساخت‌های حیاتی آب و فاضلاب هم‌زمان با تحویل واحدهای مسکونی، آماده بهره‌برداری باشد.