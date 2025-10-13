سلیمی زاد: طرح نهضت ملی مسکن محمدآباد به پیشرفت ۶۲ درصدی رسید

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سلیمیزاد صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به روند مثبت اجرای پروژه سایت نهضت ملی مسکن محمد آباد، گفت: تاکنون بیش از ۴۴ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای عملیات آمادهسازی این سایت هزینه شده و پروژه با جدیت و پیگیری مستمر در حال انجام است تا بستر لازم برای ساخت هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی ویلایی در پنج شهرستان شمالی استان فراهم شود.
رئیس اداره راه و شهرسازی زابل بیان کرد: عملیات آمادهسازی این پروژه گسترده شامل خاکبرداری، تسطیح، جدولگذاری، زیرسازی معابر، احداث شبکه فاضلاب، اجرای خطوط آبرسانی و برقرسانی و همچنین ایجاد شبکه جمعآوری آبهای سطحی است که هماکنون پروژه در مرحله جدولگذاری قرار دارد و با برنامهریزی دقیق در حال پیشرفت است.
وی با اشاره به اهمیت تأمین زیرساختهای زیستی و خدماتی برای این سایت، ادامه داد: همزمان با اجرای عملیات عمرانی، مطالعات مربوط به احداث مراکز خدماتی، آموزشی، مذهبی و فرهنگی نیز در دستور کار قرار گرفته تا این مجموعه مسکونی، صرفاً محل سکونت نباشد بلکه از تمام امکانات و خدمات مورد نیاز یک جامعه پویا برخوردار باشد.
سلیمی زاد گفت: طرح نهضت ملی مسکن در منطقه محمدآباد سیستان به عنوان یکی از پروژههای شاخص در شمال استان، با تلاش بی وقفه در مسیر تحقق یکی از مهمترین مطالبات مردم یعنی تأمین مسکن مناسب قرار دارد و امید است با تکمیل زیرساختها، عملیات ساخت واحدها نیز بزودی آغاز شود.
وی با اشاره به نقش محوری طرح نهضت ملی مسکن در توسعه متوازن منطقه، تصریح کرد: این پروژه یکی از بزرگترین سایتهای طرح نهضت ملی مسکن استان محسوب میشود که با بهرهگیری از توان فنی و مهندسی داخلی و حمایت دولت، میتواند گام مهمی در جهت توانمندسازی خانوارها، افزایش سطح رفاه و توسعه زیرساختهای شهری در این منطقه ایفا کند.
نظر شما