۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۲۸

ماجرای تغییر اولویت‌های عمره توسط سازمان حج و زیارت چه بود؟

معاون حج و عمره سازمان حج و زیارت درباره ماجرای تغییر اولویت‌های عمره توسط این سازمان توضیحاتی ارائه داد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرایند نام‌نویسی دارندگان قبوض ودیعه‌گذاری عمره برای اعزام در ماه‌های رجب و شعبان، از امروز (یکشنبه ۹ آذر) در سراسر کشور آغاز شد اما مدیران برخی از دفاتر زیارتی اعلام کردند که سامانه تنها به دارندگان فیش تا اولویت ۴۰۰ اجازه نام‌نویسی می‌دهد این درحالی است که پیش‌تر مدیران سازمان حج از امکان تشرف تا اولویت ۶۰۰ سخن گفته بودند.

اکبر رضایی معاون حج و عمره سازمان حج و زیارت پس از پیگیری خبرنگار مهر با اشاره به برنامه‌ریزی انجام‌شده برای اعزام‌های پیش‌ِرو گفت: اعزام‌های عمره در بازه زمانی پیش‌بینی‌شده از ۲۷ آذرماه تا دهه سوم بهمن ماه انجام خواهد شد و دارندگان فیش‌های عمره با اولویت‌های اعلام شده «به تناسب هر استان» می‌توانند با مراجعه به سامانه «حج من» به نشانی my.haj.ir نسبت به ثبت‌نام در کاروان‌های موردنظر خود اقدام کنند.

رضایی افزود: در صورت ایجاد ظرفیت جدید در استان‌ها، با تصمیم مدیران حج و زیارت استان‌ها، دامنه اولویت‌ها افزایش یافته و ثبت‌نام از سایر متقاضیان نیز انجام می‌شود.

وی درباره تغییرات این دوره و تلاش برای افزایش رضایتمندی زائران توضیح داد: در این دوره کاروان‌ها در قالب اقامت‌های دو تخته و سه تخته عرضه شده تا امکان انتخاب مناسب‌تر برای زائران فراهم شود و متناسب با شرایط خود هزینه سفر را پرداخت کنند.

براساس برنامه‌ریزی اولیه، در اعزام‌های عمره ماه‌های رجب و شعبان، حدود ۶۰ هزار نفر با ۲۷۰ پرواز راهی سرزمین وحی خواهند شد.

فاطمه کریمی

    نظرات

    • مهدی IR ۱۱:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
      ما که ۳۰۰هستیم ساعت ۱۰صبح که سایت باز شد ده دقیقه پر شد ما که نتونستیم ثبت کاروان انجام بدیم واقعا موندم پس کیا ثبت نام کردن مگه نباید عدالت رعایت بشه .
    • علی IR ۱۱:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
      لطفاً طبق اولویت کاروانها راببریدنه هرکس زودتر ثبت‌نام کرد
    • زکیه مهدیان IR ۱۲:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
      سلام من اولویت ۲۰۰هستم خیلی هم اقدام کردم ولی انقد سایت شلوغه و اولویت های بالا تر از منو میبرید که تا امید شدم بخدا دیروز کلی گریه کردم اصلا مدیریت خوبی برای اعزام ندارید برای رییس سازمان حج متاسفم
    • IR ۱۳:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
      ما جزو سهمیه ها هستیم اولویت یک .اما دیروز نتونستیم ثبت نام کنیم .رفتیم حج وزیا ت استان زنجان خیلی هم باهمون بد برخورد کردن .واقعا متاسفم برای این همه بی نظمی و عدم مدیریت
    • فرهنگی IR ۱۷:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
      من ومادرم هم نتونستیم ثبت نام کنیم ازساعت ۸صبح رفتیم ولی گفتن برین خونه تا اومدیم پرشد.مادرم خیلی ناراحته همش گریه میکنه‌.واقعا متاسفم
    • ایرانی IR ۱۷:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
      متاسفیم از این همه بی نظمی، چرا مثل آدم درست و حسابی با اولویت نمی برین؟همه را کشوندین یه کافی نت و...با این سرعت اینترنت و معلوم نیست به کیا میرسه
    • علی IR ۰۰:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      چرا کسانی که دارای اولویت هستند وچندسال در انتظار جا میمانند ولی از دانشجویان وزوجهای جوان بدون نوبت فرستاده می‌شوند واینکه چرا بعضی‌ها که دریک تاریخ ثبت نام کردند اولویتهای متفاوت دارند مثلا من و برادرم یکروز ثبت نام کردیم ولی 200 شماره فرق دارد
    • شیخ زاده IR ۰۵:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      بسیار عالی ،،،انشالله قسمت تمام آرزومندانه سرزمینم
    • FR ۱۳:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۲
      این چه وضع‌درست کرده سازمان حج وزیارت یک سال مارفتیم توی دفتر حج وزیارت ثبت نام کردیم میگن هر وقت سایت باز شد باید خودتون ثبت نام کنید ما که بلد نیستیم تا به کافی‌نت ها می‌ریم میگن سایت بسته شده باید چکار کنیم فکر ما ها هم باشین بزارید خود دفترهای حج وزیارت مطابق اولویت ها ثبت نام کنن فکر ما بی سوادها هم باشین لطفا

