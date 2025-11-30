عاملان تیراندازی در مراسم عروسی کوهدشت دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا هاشمی فر امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: برابر گزارش واصله چند نفر هنجارشکن در یکی از مراسم‌های عروسی در سطح یکی از محله‌های شهر کوهدشت اقدام به تیراندازی می‌کنند که بلافاصله مأموران انتظامی وارد عمل شدند.

وی افزود: مأموران پس از رصد دقیق و اقدامات اطلاعاتی، موفق شدند چهار نفر از عوامل اصلی تیراندازی را شناسایی و در یک عملیات ضربتی دستگیر کنند. در این عملیات همچنین دوقبضه سلاح که در تیراندازی‌ها مورداستفاده قرار گرفته بود، کشف و ضبط شد.

فرمانده انتظامی لرستان با بیان اینکه رسم تیراندازی در مراسم‌ها، از سوی بزرگان و سران طوایف به‌عنوان یک رفتار غلط و خطرآفرین برچیده شده است، تصریح کرد: این‌گونه اقدامات مصداق بارز هنجارشکنی است و پلیس با عاملان تیراندازی‌های نامتعارف برخورد قاطع و بدون اغماض خواهد داشت.