ارائه بیش از ۲۰۰۰ خدمت پزشکی رایگان به نیازمندان جزیره قشم

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا تارک، با اعلام این خبر اظهار کرد: همزمان با سالروز میلاد پیامبر مهربانی‌ها حضرت محمد مصطفی (ص)، کمیته امداد با همکاری و مشارکت مؤسسه سلامت بنیاد علوی و گروه جهادی پزشکی دهکده جهادی در راستای پایش سلامت کمک به بهبود وضعیت سلامت و بهداشت خانواده‌های نیازمند، نسبت به برگزاری اردوی جهادی سلامت برای ارائه خدمات پزشکی رایگان در جزیره قشم اقدام کرد.

تارک با بیان اینکه این اردو به مدت ۳ روز در شهر قشم برپا شد، افزود: خدمات پزشکی ارائه شده در رشته‌های مختلف از جمله دندانپزشکی، چشم پزشکی، شنوایی سنجی، متخصص زنان و پزشک عمومی بوده است که بیش از دو هزار خدمت پزشکی به اقشار نیازمند شهر قشم و روستاهای اطراف این جزیره ارائه شد.

رئیس کمیته امداد جزیره قشم با اشاره به اینکه خانواده‌های دریافت کننده این خدمات رایگان پزشکی از دهک‌های ۱ و ۲ بوده‌اند، بیان داشت: همچنین در این ایام اجرای برنامه‌های شاد هنری توسط گروه جهادی برای کودکان و نوجوانان و ایتام و محسنین تحت حمایت کمیته امداد و همچنین اقشار نیازمند به مناسبت هفته وحدت انجام شد.