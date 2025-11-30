  1. استانها
هدایت: ورود به جنگلهای استان اردبیل تا اطلاع ثانوی ممنوع شد

اردبیل-مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل از ممنوعیت هر گونه ورود به عرصه های جنگلی استان خبر داد.

شهامت هدایت در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به کمبود بارش در ماه‌های اخیر، خشکی پوشش گیاهی جنگل‌ها و مساعد بودن شرایط برای وقوع آتش‌سوزی، به منظور اجرای اقدامات پیشگیرانه و با توجه به افزایش تعداد آتش‌سوزی‌ها در عرصه‌های جنگلی و مرتعی کشور، همزمان با فصل پاییز و وزش بادهای گرم، هرگونه تردد در عرصه‌های جنگلی سطح استان به جز پارک‌های جنگلی طبیعی و دست‌کاشت تا اعلام بعدی ممنوع است.

وی افزود: از هموطنان و گردشگران درخواست می‌شود در این زمینه همراه و همکار محیط‌بانان و حافظان منابع طبیعی استان باشند تا بتوانیم از هرگونه آتش‌سوزی احتمالی در عرصه‌های جنگلی جلوگیری کنیم.

