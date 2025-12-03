به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب ابراهیم پور عصر چهارشنبه با تشریح برنامههای امسال هفته پژوهش و فناوری اظهار کرد: هفته پژوهش و فناوری در استان اردبیل امسال با مجموعهای از برنامههای هدفمند در دو بخش اصلی برگزار میشود که هدف آن تجلیل از برترین پژوهشگران و فناوران و همچنین ارائه آخرین دستاوردهای علمی و فناورانه استان است.
وی درباره بخش نخست این برنامهها افزود: با همکاری پارک علم و فناوری و دانشگاههای استان از جمله دانشگاه محقق اردبیلی، دانشگاه علوم پزشکی و دانشگاه آزاد و سایر مراکز آموزش عالی از پژوهشگران و فناوران برتر تقدیر شد. و امسال برای بخش فناوران برتر ۱۱ سهمیه تعیین شده است که ۱۰ سهمیه آن به مراکز رشد دانشگاهی، مراکز رشد وابسته به پارک و خود پارک علم و فناوری اختصاص یافته و ۴ شرکت دانشبنیان و فناور مستقر در پارک نیز در جمع برگزیدگان قرار دارند. همچنین با توجه به اهمیت روزافزون حوزه هوش مصنوعی، یک سهمیه ویژه برای حمایت و معرفی فناوران فعال در این حوزه در نظر گرفتهایم.
رئیس پارک علم و فناوری استان اردبیل در ادامه به بخش دوم هفته پژوهش و فناوری اشاره کرد و گفت: برگزاری بیست و ششمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار استان بر عهده پارک علم و فناوری استان است و تلاش کردهایم مجموعهای گسترده از شرکتهای دانشبنیان، واحدهای فناور، مراکز رشد دانشگاهی و سازمانی و دستگاههای اجرایی را که دارای محصولات فناورانه و دانشبنیان هستند، گرد هم آوریم.
ابراهیم پور با اشاره به ساختار نمایشگاه ادامه داد: نمایشگاه امسال در سه بخش شامل شرکتها و مؤسسات دانشبنیان، محصولات مراکز رشد در مراحل مختلف توسعه و دستگاههای اجرایی و محصولات فناورانه آنها برگزار میشود. این نمایشگاه از ۱۸ تا ۲۰ آذرماه در محل نمایشگاه بینالمللی اردبیل برپا خواهد بود و در آن، چندین محصول جدید فناورانه نیز برای نخستین بار رونمایی میشود. وی
وی در پایان افزود: امیدواریم برگزاری امسال هفته پژوهش و فناوری بتواند تصویری روشن از ظرفیتهای علمی و فناوری استان ارائه دهد و انگیزه و انرژی تازهای برای حرکت به سوی اقتصاد دانشبنیان ایجاد کند
