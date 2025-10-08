کیومرث سفیدی در گفتوگو با خبرنگار مهر در خصوص مهار آتش سوزی در نزدیکی تالاب نئور، اظهار کرد: نخستین آتشسوزی حوالی نیمهشب دو شب قبل در منطقه عباسآباد آغاز شد که بلافاصله یگان حفاظت محیط زیست و نیروهای محلی در محل حاضر شدند. در این حادثه حدود ۳ هکتار از پوشش مرتعی منطقه دچار حریق شد که تا صبح مهار شد.
وی افزود: در ظهر روز بعد، حریق دوم در همان منطقه گزارش شد که اینبار ۸ هکتار را درگیر کرد. با همکاری گسترده نیروهای محیط زیست، فرمانده یگان، دستگاههای استانی و فعالان محیط زیستی از شهرستانهایی مانند نمین، آتشسوزی کنترل و از گسترش آن به سمت مناطق تحت مدیریت سازمان محیط زیست جلوگیری شد.
مدیرکل حفاظت از محیط زیست استان اردبیل با بیان اینکه هر دو آتشسوزی در خارج از محدوده تحت مدیریت رسمی سازمان رخ دادهاند، گفت: با این حال، بنا به مسئولیت اخلاقی و وظیفهمندی زیستمحیطی، محیطبانان به موقع وارد عمل شده و نقش مؤثری در مهار آتش ایفا کردند.
سفیدی با اشاره به عمدی بودن بیشتر آتشسوزیها در این مناطق, تصریح کرد: متأسفانه برخی افراد ناآگاه با اهداف مختلف اقدام به ایجاد آتشسوزی در مراتع میکنند که هم به پوشش گیاهی منطقه آسیب میزند و هم زحمات مضاعفی برای محیطبانان و نیروهای امدادی ایجاد میکند.
وی با بیان اینکه منطقه نئور در ارتفاع بیش از ۲۵۰۰ متری قرار دارد و دارای شیب زیاد است، افزود: همین موضوع باعث میشود که آتش با سرعت بالا گسترش پیدا کند و مهار آن بسیار دشوار شود.
مدیرکل حفاظت از محیط زیست استان اردبیل درباره امکانات موجود گفت: مهار آتشسوزی در این مناطق عمدتاً با وسایل ساده مانند بیل، آتشکوب و نیروی انسانی انجام میشود، چرا که حمل تجهیزات سنگین یا پیشرفته به علت صعبالعبور بودن منطقه، بسیار دشوار است.
وی خاطرنشان کرد: سازمان محیط زیست امسال نیز درخواستهایی برای تأمین تجهیزات جدید ارائه کرده که با بخشی از آن موافقت شده، اما همچنان کمبودهایی وجود دارد. وی لزوم استقرار بالگرد یا تجهیزات سریعالاستفاده در مناطق کوهستانی را بهعنوان یک نیاز جدی مطرح کرد.
سفیدی با اشاره به اینکه در حال حاضر هیچ آتشسوزی فعالی گزارش نشده است؛ گفت: منطقه به صورت دائمی توسط دو پاسگاه محیطبانی مستقر در محدوده رصد و پایش میشود و آمادگی کامل برای ورود به موقع به حوادث احتمالی وجود دارد.
