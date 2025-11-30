عارف: آینده اقتصاد ایران، دیجیتال است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا عارف در همایش ملی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات که در سالن همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما برگزار شد، با بیان اینکه سرمایه‌گذاری، ارتباطات و فناوری اطلاعات سه واژه کلیدی در این همایش است که امروز راهبرد اصلی دولت چهاردهم و برنامه هفتم پیشرفت است، افزود: برنامه هفتم پیشرفت به عنوان یک برنامه اصلاحات و همچنین با تعیین شاخص‌های کمی رشد هشت درصدی نیاز به سرمایه گذاری فوق‌العاده سنگین دارد.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اهمیت توجه به تولید با محوریت خود کفایی و خود اتکایی به ویژه در منطقه که گرایش‌های تمدنی، فرهنگی و تجاری با ایران دارند، ادامه داد: تولید تنها محدود به سخت‌افزار نیست بلکه باید یک جهش علمی در بخش سخت‌افزاری و نرم‌افزاری به ویژه فناوری‌های نوظهور داشته باشیم.

عارف با اشاره به اینکه در زمانیکه کشورهای دیگر به سمت خصوصی سازی رفتند، اما به دلیل اینکه سیاست‌های اصل ۴۴ نداشتیم سایر کشورها از مشارکت بخش خصوصی به خوبی بهره بردند، تاکید کرد: پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و همچنین سند چشم انداز ۲۰ ساله مسیر برای حضور بخش خصوصی هموار شد که اقدامات خوبی در گذشته صورت گرفته است اما با افق دیده شده در اسناد بالادستی فاصله داریم.

معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران در منطقه و اتحادیه‌های منطقه‌ای جایگاه خوبی دارد و تلاش داریم در تعامل با سایر اعضا به صورت مشترک برای رفع نیازهای منطقه و تولید گام برداریم، گفت: مقام معظم رهبری نیز در ابتدای هر سال با نامگذاری، راهبرد دقیق، یک ساله و اولویت کشور را مشخص می‌کنند که امسال نیز سرمایه‌گذاری برای تولید نامگذاری شده است و امیدواریم جمع‌بندی این همایش در بخش سرمایه‌گذاری و تولید نه تنها برای حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات بلکه سایر بخش‌ها مفید و خوب باشد.

عارف تصریح کرد: اگر فناوری اطلاعات و ارتباطات زمانی در کشور به عنوان یک بخش مهم زیربنایی بود اما امروز به دلیل نقش آن در سایر بخش‌ها و برنامه‌های هفتم پیشرفت بی بدیل است. نمی‌توانیم بخش مهمی را در رشد سراغ بگیریم که فناوری اطلاعات و ارتباطات نقش کلیدی در آن نداشته باشد.

معاون اول رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: باید با توجه به ظرفیت‌های علمی کشور و با کمک و محوریت بخش خصوصی حرکت جهشی در فناوری اطلاعات و ارتباطات رخ دهد تا بتوانیم علاوه بر پیشبرد برنامه‌های پیشرفت، نیازهای داخلی و منطقه‌ای را رفع کنیم.

عارف با تاکید بر اینکه فناوری اطلاعات و ارتباطات قلب تپنده اقتصاد نوآور است که سهم مهمی در آینده بهتر دارد، اضافه کرد: در برنامه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات توجه به بخش خصوصی نکردیم که از برنامه چهارم پیشرفت اهمیت این حوزه مورد توجه قرار گرفت. البته هماهنگی بین حاکمیت و بخش خصوصی زمان می‌برد و با بخشنامه نمی‌توان ذهنیت این دو بخش را به یکدیگر نزدیک کرد اما امروز زمینه‌های لازم فراهم شده است و هیچ بخش حاکمیتی حتی حوزه امنیت وجود ندارد که بخش خصوصی نتواند به آن ورود پیدا کند و امروز اولویت امنیت سایبری نیز با بخش خصوصی است.

عارف با اشاره به رتبه ۷۰ کشور در شاخص نوآوری و همچنین رتبه ۴۶ در خروجی نوآوری در شاخص‌های بین‌المللی بیان کرد: با وجود رتبه ۴۶ در خروجی نوآوری در سطح جهانی اما کشور از نظر نیروی انسانی و علمی ظرفیت خوبی دارد. البته شاخص‌های بین‌المللی برای جامعه ما دقیق نیست چراکه دستگاه‌های ذیربط اطلاعات به موقع نمی‌دهند اما در هر صورت ملاکی برای جایگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور است.

زیرساخت‌های دیجیتال هنوز متناسب با نیازهای کشور نیست

معاون اول رئیس جمهور همچنین به فاصله معنادار جمهوری اسلامی ایران با استانداردهای جهانی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات اشاره و تاکید کرد: زیرساخت‌های دیجیتال هنوز متناسب با نیازهای کشور و منطقه نیست. کشورهای منطقه امروز علاقمند با همکاری با جمهوری اسلامی ایران در همه زمینه‌ها از جمله فناوری اطلاعات و ارتباطات هستند.

عارف با تاکید بر ضرورت توجه به مهارت‌های فنی و نیروی انسانی و جذب سرمایه افزود: امروز برای جذب سرمایه چالش‌هایی داریم که باید رفع شود و کاهش چالش‌های سرمایه‌گذاری مهمترین راهبرد دولت چهاردهم است. شرایط برای جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در این دولت فراهم شده است و باید شرایط شفاف، متناسب با خواسته‌های سرمایه‌گذار و تنظیم قوانین متناسب زمینه برای ورود سرمایه‌گذاری در کشور فراهم شود.

عارف اهمیت بازطراحی و تعامل نظام مند صنعت و دانشگاه را خاطرنشان ساخت و بیان کرد: فاصله معناداری بین این دو بخش وجود دارد که البته تهدید نیست و دانشمندان برجسته‌ای در داخل و خارج از کشور داریم. در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات در حوزه‌هایی که اولویت جدی بود به خوبی عمل کردیم و باور داریم که می‌توانیم با برنامه‌ریزی دقیق برای جهشی بزرگ در این حوزه حرکت کنیم.

معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه امروز هوش مصنوعی یک ابزار مهم است که می‌تواند آغاز عصر جدیدی در فناوری اطلاعات و ارتباطات باشد، گفت: هوش مصنوعی بزرگترین نیروی تحول آفرین در فناوری اطلاعات و ارتباطات است و موتور محرک نسل آینده ارتباطات، امنیت سایبری، اینترنت اشیا و خدمات دیجیتال است.

امروز در هوش مصنوعی عقب هستیم

عارف اضافه کرد: امروز در بخش هوش مصنوعی عقب هستیم و دولت چهاردهم در همان ماه‌های اول و با استناد به اسناد بالادستی با اولویت ستاد توسعه هوش مصنوعی و همچنین امنیت سایبری را در بالاترین سطح تشکیل داد که شروع خوبی داشتیم و باید عقب ماندگی‌ها را جبران کنیم.

معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران می‌تواند به اتکاء نیروی انسانی خوب از بازیگران مهم عرصه هوش مصنوعی باشد، گفت: کشورهای منطقه در راهبرد توسعه هوش مصنوعی و همکاری با یکدیگر هم عقیده هستند و این مهم در اجلاس اخیر کشورهای عضو سازمان شانگهای مورد توجه قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه فناوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه هفتم پیشرفت فراتر از یک بخش است و نقش زیربنایی و محوری برای سایر بخش‌ها دارد، اظهارداشت: فناوری اطلاعات و ارتباطات از پایه‌های اصلی تحول اقتصادی و حکمرانی نوین است که توسعه فیبر نوری و شبکه‌های نسل پنجم در دولت چهاردهم و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حال پیگیری است.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در تولید ناخالص داخلی ادامه داد: حرکت به این سمت یک الزام است و تجربه در ارتقا فناوری اطلاعات و ارتباطات این بوده و هست که باید مبتنی بر شایستگی‌های داخلی و در صورت نیاز کمک از دیگران باشد. در زمینه هایتک اقدامات اساسی انجام شد که باید همین تجربه و الگو در هوش مصنوعی نیز دنبال شود.

عارف با تاکید بر ضرورت سرمایه‌گذاری در حوزه هوش مصنوعی و همچنین فناوری اطلاعات و ارتباطات تصریح کرد: سایر کشورها سرمایه‌گذاری گسترده‌ای در این حوزه انجام دادند و امروز باید خودمان را برای جذب سرمایه در این بخش که سودآوری بالایی نیز برای سرمایه‌گذار دارد آماده کنیم.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به تجربه سایر کشورها در زمینه توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات از جمله تقویت زیرساخت‌های دیجیتال، حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، روان سازی قوانین، بهره‌گیری از صندوق‌های خطرپذیر و مشوق‌های مالیاتی گفت: دولت چهاردهم نیز با بهره‌گیری از ظرفیت علمی داخلی در همین مسیر گام برمی‌دارد.

عارف افزود: کشورهای دیگر از شبکه‌های پرسرعت و خدمات ابری استفاده کردند. البته نباید بدون ارتقا کیفیت تجهیزات، مشتری جدیدی بپذیریم.

عارف با تاکید بر اینکه باید سرمایه‌گذاری در فناوری اطلاعات و ارتباطات را به دلیل نقش این بخش در برنامه‌های توسعه در اولویت ملی قرار دهیم، گفت: حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌تواند به تحول در بخش‌های مختلف از جمله انرژی، تولید، کشاورزی، سلامت و دولت و شهر هوشمند منجر شود.

معاون اول رئیس‌جمهور توسعه زیرساخت‌های دیجیتال، توانمندسازی نیروی انسانی، آموزش مهارت‌های نوین فناوری اطلاعات و ارتباطات، حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و جذب سرمایه را از برنامه‌های دولت چهاردهم در توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات برشمرد و گفت: آمادگی داریم بر اساس قوانین موجود و یا اصلاح آنان، بر اساس اخذ نظرات سرمایه‌گذاران حرکت کنیم چرا که سرمایه جایی می‌رود که امن، سودده و آزاد باشد.

عارف تاکید کرد: امروز با صراحت اعلام می‌کنم که فناوری اطلاعات و ارتباطات از امن‌ترین، پرسودترین و راهبردی‌ترین حوزه‌های سرمایه‌گذاری در ایران است و دولت چهاردهم آماده رفع موانع، اصلاح قوانین و حمایت از پروژه‌های این بخش است.

معاون اول رئیس جمهور اضافه کرد: امروز نوآوری داده و فناوری دیجیتال و نه منابع زیرزمینی آینده را می‌سازد که می‌توانیم ایران را به هاب منطقه فناوری اطلاعات و ارتباطات تبدیل و صادرات خدمات دیجیتال را چند برابر کنیم و فرصت‌های جدید شغلی با کیفیت برای جوانان به وجود آوریم.

معاون اول رئیس جمهور در پایان خاطرنشان کرد: ما در آستانه یک جهش دیجیتال هستیم که می‌توانیم مسیر آینده را با هم بسازیم و آینده اقتصاد ایران دیجیتال است.