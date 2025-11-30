حجت‌الاسلام مجتبی ذوالنوری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به سیاست دشمن برای ایجاد سلب اعتماد و ترس در مردم، گفت: هدف آن‌ها ایجاد دل‌نگرانی برای سرمایه‌گذاران و مردم است و از ابتدای انقلاب مرتب ادعا کرده‌اند که نظام جمهوری اسلامی سقوط خواهد کرد یا جنگی قریب‌الوقوع خواهد بود.

وی تأکید کرد: جمهوری اسلامی تلاش می‌کند تا جنگ بعدی علیه کشورمان رخ ندهد، اما در صورت وقوع، حرکت نظام با حول و قوه الهی پشیمان‌کننده خواهد بود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: با وجود اینکه دشمن و تهدیدات زیادی داریم، اما همیشه باید تلاش کنیم تا ثبات اقتصادی در کشورمان داشته باشیم و کشور را معطل نگذاریم.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی پیش‌بینی کرد که به این زودی‌ها جنگی علیه ایران رخ نخواهد داد و خیال مردم راحت باشد.

وی افزود: البته نیروهای نظامی ما باید همواره آماده باشند. سیاست‌مداران هم باید از طریق دیپلماسی تلاش کنند تا جنگ رخ ندهد و دست‌اندرکاران اقتصادی نیز باید سرمایه‌گذاری‌ها و فعالیت‌های اقتصادی کشور را بر فرض عدم وقوع جنگ مدیریت کنند تا ریزش و افت سرمایه رخ ندهد؛ پس هر کسی باید تمرکزش را روی مسئولیت‌های خودش بگذارد.

ذوالنوری توضیح داد: علت اینکه عرض می‌کنم که به این زودی‌ها جنگی اتفاق نخواهد افتاد، این است که چند سوال برای دشمن ما و رژیم صهیونیستی هنوز پاسخ داده نشده است؛ اول اینکه دشمنان نمی‌دانند دپو و ذخیره موشکی جمهوری اسلامی به ویژه از نوع خیبرشکن و مشابه آن چقدر است و برایشان سوال است که آیا در یک جنگ فرسایشی، ذخایر موشکی و تولیدات ما در این عرصه کفایت می‌کند یا خیر. دشمن به این پاسخ نرسیده و نمی‌تواند برسد و بنده باید بگویم که به حمدالله بضاعت جمهوری اسلامی در این زمینه بالاست.

وی افزود: سوال دوم که برای دشمن پیش آمده این است که آیا جمهوری اسلامی توانسته وضعیت پدافندی و دفاع از آسمان را ترمیم کند؛ بنده باید بگویم که جمهوری اسلامی بعد از جنگ ۱۲ روزه، اقداماتی را در عرصه پدافندی کرده که این هم باعث آشفتگی فکر دشمن شده است و در این زمینه هم اطمینان ندارد.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: سوال سوم آن است که آیا دشمن توانسته ضعف‌ها و خرابی‌های گنبد آهنین را با لایه‌های مختلف دفاعی به شکلی ترمیم کند که موشک‌های ما نتوانند به اهداف خودشان در رژیم صهیونیستی اصابت کنند؛ دشمن هنوز به پاسخ این سوال هم نرسیده است.

ذوالنوری تاکید کرد: لذا ما پیش‌بینی می‌کنیم تا زمانی که پاسخ این سوالات برای دشمن تعیین تکلیف نشود، بعید است خطای جدیدی را علیه ایران مرتکب شود. البته اگر خطایی هم کنند، یقیناً پشیمان خواهند شد.