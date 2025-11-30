بیانیه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی به مناسبت روز مجلس

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی به مناسبت سالگرد شهادت آیتالله سیدحسن مدرس و روز مجلس شورای اسلامی بیانیهای صادر کرد.
متن بیانیه به شرح زیر است:
بسمالله الرحمن الرحیم
دهم آذرماه، سالروز شهادت آیتالله سید حسن مدرس، یادآور شخصیتی استوار و تأثیرگذار در تاریخ معاصر ایران؛ عالمی که در پرتو ایمان، بصیرت، مردمباوری و شجاعت، سیاست را همعرض دیانت و دفاع از آزادی و حقوق ملت معنا کرد. مدرس با صداقت، صراحت و ایستادگی مثالزدنی خود، الگویی برای سیاستورزی سالم و مسئولانه برجای گذاشت و نامش بهعنوان نماد مقاومت در برابر خودکامگی و سلطهپذیری در تاریخ ایران ماندگار شد.
آموزههای مدرس یادآور این حقیقت است که صیانت از استقلال، عزت و امنیت ملی، جز با اتکا بر ایمان و خرد جمعی، انسجام ملی، و هوشمندی در مواجهه با تهدیدات بیرونی و جنگ روایتها ممکن نیست. ملتی که بر این اصول پای بفشارد، توان عبور مقتدرانه از چالشهای منطقهای و دفاع مؤثر از منافع راهبردی خود را خواهد داشت.
پیوند این روز با روز مجلس شورای اسلامی یادآور نقش راهبردی و جایگاه ممتاز خانه ملت در پیشبرد ثبات، پیشرفت و حکمرانی کارآمد کشور است. مجلسی که در مسیر آرمانهای انقلاب اسلامی و در چارچوب رهنمودهای حکیمانه مقام معظم رهبری حضرت آیتالله العظمی امام خامنهای (مدظلهالعالی) حرکت میکند، با نگاه بلندمدت، اهتمام دقیق به مسئولیتهای تقنینی و نظارتی، هماهنگی سازنده با سایر قوا و توجه مستمر به نیازها و مطالبات مردم، میتواند نقش تاریخی خود را در تقویت سرمایه اجتماعی و پیشبرد مصالح کلان کشور به بهترین وجه ایفا نماید. امروز بیش از هر زمان، مجلس بهعنوان نماد خرد جمعی ملت، سنگر تقویت امید، تعمیق حکمت سیاسی و ارتقای کارآمدی نظام قانونگذاری است.
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، ضمن بزرگداشت مقام رفیع شهید آیتالله سید حسن مدرس و تبریک روز مجلس به نمایندگان ملت شریف ایران، تأکید میکند که تبیین گفتمان مدرس، بازشناسی نقش راهبردی مجلس در صیانت از منافع ملی و تقویت پیوند میان مردم و نظام تقنینی، از اولویتهای مهم فرهنگی و تبلیغی کشور است. بیشک با الهام از سیره و اندیشههای مدرس، ظرفیتهای مجلس شورای اسلامی برای ایفای نقش تاریخی خود در مسیر پیشرفت، ثبات و اقتدار ایران اسلامی بیش از پیش شکوفا خواهد شد.
نظر شما