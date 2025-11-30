  1. جامعه
۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۱۰

یک کشته در پی برخورد دو هواپیمای سبک در آسمان جنوب غربی سیدنی

یک کشته در پی برخورد دو هواپیمای سبک در آسمان جنوب غربی سیدنی

یک خلبان پس از برخورد دو هواپیمای سبک در آسمان روز یکشنبه در جنوب غربی سیدنی جان خود را از دست داد.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، در بیانیه پلیس آمده است که نیروهای امدادی به گزارش‌هایی مبنی بر سقوط هواپیما در نزدیکی یک فرودگاه در حومه ودربرن، ۵۰ کیلومتری جنوب غربی مرکز سیدنی، حدود ساعت ۱۲:۱۵ بعد از ظهر روز یکشنبه، پاسخ دادند.

به مأموران گفته شد که دو هواپیمای سبک در آسمان با هم برخورد کرده‌اند و سپس یکی از هواپیماها در یک منطقه جنگلی سقوط کرده است.

جسد خلبان، که به گفته پلیس گمان می‌رود تنها سرنشین هواپیما بوده باشد، در محل سقوط پیدا شده است.

هواپیمای دوم به سلامت در فرودگاه فرود آمد و خلبان آسیبی ندید.

پلیس دو صحنه جرم را ایجاد کرد و این حادثه توسط اداره ایمنی حمل و نقل استرالیا بررسی خواهد شد.

