قطر: اسرائیل مانع اجرای مرحله دوم توافق آتش بس غزه نشود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، قطر از رژیم صهیونیستی خواست که مانع از اجرای مرحله دوم طرح آتشبس در غزه نشود.
ماجد الانصاری، سخنگوی وزارت خارجه قطر، امروز یکشنبه گفت: موضوع دو جسد باقیمانده در غزه بسیار حائز اهمیت است، اما اسرائیل نباید از این مسئله به عنوان بهانهای برای به تاخیر انداختن اجرای توافق آتش بس بهره برداری کند.
وی افزود: طرف فلسطینی تلاشهای خود را برای بازگرداندن این دو جسد اسرائیلی ادامه میدهد تا از هرگونه کارشکنی احتمالی جلوگیری کند.
سخنگوی وزارت خارجه قطر تاکید کرد که تلاشهای کنونی دوحه و شرکای منطقهای آن، با هدف انتقال از مرحله اول به مرحله دوم صورت میگیرد تا به دستیابی به صلحی پایدار که به طور جامع به وضعیت جنگ در نوار غزه پایان دهد، کمک کند.
وی افزود: تمرکز بر حفظ آتشبس برای مدت کافی جهت دستیابی به یک راهحل سیاسی با همکاری تمامی طرفهای منطقهای، جامعه جهانی وآمریکا است.
نظر شما