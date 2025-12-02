الانصاری: قطر وضعیت آتش بس غزه را رصد می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، ماجد الانصاری، سخنگوی وزارت خارجه قطر اعلام کرد که تلاش‌های میانجی‌گری دوحه درباره توافق غزه همچنان ادامه دارد و نقض‌های اخیر این توافق از سوی رژیم صهیونیستی نگران کننده است.

وی بیان کرد: قطر به طور مستمر اجرای توافق و وضعیت آتش‌بس را رصد می‌کند تا از فروپاشی آن جلوگیری شود.

الانصاری همچنین تاکید کرد: دوحه به طرح رئیس جمهور آمریکا و نقش او و دیگر میانجی‌ها در پیشبرد روند توافق اعتماد دارد.

گفتنی است که جنبش حماس ۱۷ مهر ۱۴۰۴ با صدور بیانیه‌ای به طور رسمی دستیابی به توافق پایان جنگ در نوار غزه و تبادل اسرا را اعلام کرد. ارتش رژیم اسرائیل نیز ۱۸ مهر ۱۴۰۴ به صورت رسمی از اجرایی شدن آتش‌بس در نوار غزه خبر داد و اعلام کرد: براساس توافق، نیروهای اسرائیلی در مناطق خاصی از نوار غزه مستقر خواهند ماند و رفت و آمد از جنوب به شمال نوار غزه از طریق خیابان الرشید و جاده صلاح الدین مجاز خواهد بود.

این درحالی است که رژیم صهیونیستی همچنان به کارشکنی در اجرایی شدن مفاد مرحله اول آتش بس و نقض مکرر آن با کشتار فلسطینی‌ها و تخریب غزه ادامه می‌دهد.