مانع تراشی تل آویو در حل موضوع رزمندگان محاصره شده در تونل رفح

به گزارش خبرگزاری مهر، سهیل الهندی از رهبران جنبش حماس در گفتگو با شبکه العربی اعلام کرد: ما پیشنهادهایی برای حل و فصل پرونده رزمندگان محاصره شده در تونلهای رفح ارائه کردیم اما اشغالگران با آن مخالفت کردهاند.
وی افزود: ما از طرفهای میانجیگر میخواهیم برای پایان دادن به این پرونده و تضمین تداوم آتش بس در نوار غزه دخالت کنند.
این رهبر جنبش حماس تاکید کرد: اقدامات لازم برای مرحله دوم توافق آتش بس تنها در یک چهارچوب ملی فراگیر انجام خواهد شد.
الهندی بیان کرد: ما با وجود تمام مشکلات فراوان برای تحویل باقیمانده اجساد اسرای اسرائیلی تلاش میکنیم.
