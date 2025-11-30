  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۹:۲۲

مانع تراشی تل آویو در حل موضوع رزمندگان محاصره شده در تونل رفح

مانع تراشی تل آویو در حل موضوع رزمندگان محاصره شده در تونل رفح

یکی از رهبران حماس از مخالفت رژیم صهیونیستی با پیشنهادهای مطرح شده برای حل و فصل پرونده رزمندگان محاصره شده در تونل های رفح خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سهیل الهندی از رهبران جنبش حماس در گفتگو با شبکه العربی اعلام کرد: ما پیشنهادهایی برای حل و فصل پرونده رزمندگان محاصره شده در تونل‌های رفح ارائه کردیم اما اشغالگران با آن مخالفت کرده‌اند.

وی افزود: ما از طرف‌های میانجیگر می‌خواهیم برای پایان دادن به این پرونده و تضمین تداوم آتش بس در نوار غزه دخالت کنند.

این رهبر جنبش حماس تاکید کرد: اقدامات لازم برای مرحله دوم توافق آتش بس تنها در یک چهارچوب ملی فراگیر انجام خواهد شد.

الهندی بیان کرد: ما با وجود تمام مشکلات فراوان برای تحویل باقیمانده اجساد اسرای اسرائیلی تلاش می‌کنیم.

کد خبر 6673504

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • جهانبخش IR ۰۸:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
      0 0
      پاسخ
      صهیون ملعون است مرگ بر رژیم متعفن صهیونی لعنت بر یهود

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها