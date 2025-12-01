روند جدید معافیت کفالت برای مقیمان خارج از کشور اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، روند رسیدگی به درخواست‌های کفالت برای مشمولانی که در خارج از کشور اقامت دارند، در قالب یک فرآیند مشخص و مرحله‌ای انجام می‌شود. بر اساس ضوابط اعلام‌شده، مشمولان یا افرادی که به واسطه آن‌ها معافیت صادر می‌شود، باید با مراجعه به نمایندگی‌های سیاسی و کنسولی جمهوری اسلامی ایران درخواست خود را ثبت کنند. در صورت نبود نمایندگی در محل اقامت، نزدیک‌ترین نمایندگی مسئول دریافت درخواست است.

نمایندگی‌های ایران موظفند مطابق وضعیت متقاضی، مراحل اداری را به شکل زیر انجام دهند:

حضور مشمول در خارج و مکفول در داخل کشور

در این حالت، برگ تقاضای مشمول پس از ثبت و ذکر نوع معافیت درخواستی، توسط نمایندگی تأیید و برای وزارت امور خارجه ارسال می‌شود تا به سازمان وظیفه عمومی ارجاع گردد.

حضور مشمول در داخل و مکفول در خارج از کشور

نمایندگی پس از رؤیت مکفول، مدارک لازم را متناسب با نوع معافیت تکمیل و پس از تأیید، آن را تحویل وزارت امور خارجه می‌دهد تا برای ادامه روند به سازمان وظیفه عمومی ارسال شود.

حضور هر دو مشمول و مکفول در خارج از کشور

در این وضعیت، نمایندگی پس از رؤیت افراد ذی‌نفع، مدارک مربوط به هر نوع معافیت را تکمیل و پس از تأیید به وزارت امور خارجه تحویل می‌دهد تا به سازمان وظیفه عمومی ارسال گردد.

تبصره: تشخیص معلولیت، بیماری یا محجوریت بستگان مقیم خارج از کشور بر عهده پزشک معتمد نمایندگی در مونیخ (آلمان) و دبی (امارات) است و تأیید نهایی باید به تصویب شورای پزشکی وظیفه عمومی برسد.

بررسی مدارک در وزارت امور خارجه و سازمان وظیفه عمومی

پس از ارسال مدارک، کارشناسان معاونت کنسولی وزارت امور خارجه آنها را بررسی کرده و در صورت تأیید، برای ارائه به معاونت مشمولان و امور معافیت‌های سازمان وظیفه عمومی، تحویل بستگان درجه یک یا وکیل قانونی مشمول می‌شود.

مدارک سپس توسط کارشناسان سازمان وظیفه عمومی بررسی و در صورت تکمیل بودن، پرونده برای رسیدگی نهایی به معاونت‌های وظیفه عمومی استان‌ها ارسال می‌شود.

صدور رأی معافیت

در صورت صدور رأی معافیت دائم، پس از پرداخت هزینه‌های مربوط، کارت معافیت صادر و از طریق پست به آدرس ثبت‌شده در سامانه وظیفه عمومی ارسال خواهد شد.

این روند به‌گونه‌ای طراحی شده که مشمولان مقیم خارج بتوانند بدون بازگشت به کشور، امور مربوط به کفالت و معافیت خود را به‌صورت رسمی و از مسیر نمایندگی‌های ایران پیگیری کنند.