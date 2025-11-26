به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان وظیفه عمومی فراجا در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: مشمولان و خانواده‌های آنان می‌توانند با مسئولین سازمان وظیفه عمومی در محل سازمان و به طور همزمان با معاونین وظیفه عمومی استان‌ها در سراسر کشور در مرکز نظارت همگانی ۱۹۷ روز پنج شنبه مورخ ششم آذر ماه سال جاری از ساعت ۹:۰۰ تا ۱۱:۰۰ صبح ارتباط برقرار کنند.

گفتنی است: حضور مشمول در جلسه ارتباط مردمی برای رسیدگی به درخواست وی از سوی مسئولین سازمان الزامی است.

لازم به ذکراست: مشمولان و خانواده‌های آنان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند از طریق پایگاه اطلاع رسانی سازمان به نشانی www.vazifeh.police.ir ویا پیام رسان های داخلی سازمان به نشانی khabaresarbazi@ از آخرین اخبار مربوطه مطلع شوند.