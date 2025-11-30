  1. دانشگاه و فناوری
۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۱۲

آسیاتک در آبان ماه ۳۴۵ میلیارد تومان درآمد کسب کرد

آسیاتک در آبان ماه، ۳۴۵ میلیارد تومان درآمد کسب کرد که بیشترین سهم آن مربوط به درآمد حاصل از خدمات اینترنت است.

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، این شرکت در آبان ماه ۱۴۰۴، در مجموع ۳۴۵ میلیارد تومان درآمد از فروش خدمات اینترنت، فناوری اطلاعات و فروش کالا کسب کرد.

بیش از ۲ هزار میلیارد تومان درآمد از ابتدای سال جاری

بیشترین سهم درآمدی آسیاتک با مبلغ ۱۸۴ میلیارد و ۴۸۳ میلیون تومان، مربوط به فروش خدمات اینترنت است. درآمد حاصل از خدمات فناوری اطلاعات نیز ۱۳۵ میلیارد و ۹۷۰ میلیون تومان و درآمد حاصل از فروش کالا نیز ۲۴ میلیارد و ۴۶۷ میلیون تومان است. همچنین مجموع درآمد این شرکت از ابتدای سال جاری تا پایان آبان، از مرز ۲ هزار و سیصد میلیارد تومان گذشت.

این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.

    • روحی IR ۲۳:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
      سلام خدمت همه کاربران عزیز مبارک باشد

