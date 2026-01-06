چراغ سبز توسعه هوش مصنوعی در آسیاتک روشن شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع عمومی فوق‌العاده سهامداران شرکت انتقال داده‌های آسیاتک با حضور ۵۸.۲ درصد از سهامداران، اعضای هیئت‌مدیره، نماینده سازمان بورس و حسابرس قانونی برگزار شد و با توجه به میزان سهام حاضر، مجمع به حد نصاب قانونی رسید.

رضا نورالله‌ی رئیس هیئت‌مدیره و رئیس مجمع همچنین نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار و حسابرس قانونی شرکت آسیاتک نیز در جلسه حضور داشتند.

محمد علی یوسفی‌زاده دبیر مجمع اظهار کرد: این چهارمین سال متوالی است که مجمع عمومی فوق‌العاده افزایش سرمایه شرکت برگزار می‌شود و هدف آن، تداوم مسیر توسعه و تکمیل پروژه‌های زیرساختی شرکت است.

وی با تشریح ساختار سهامداری آسیاتک گفت: ساختار شرکت ترکیبی از شرکت‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های فعال در حوزه فناوری اطلاعات است و صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیز سهم قابل توجهی در ترکیب سهامداری دارند. شرکت انتقال داده‌های آسیاتک به‌عنوان شرکت اصلی، مالک ۶۶ درصد سهام شرکت آسیاتا و همچنین سهامدار شرکت لایزر است و این شرکت‌های زیرمجموعه در ارائه سرویس‌ها و بهره‌برداری از زیرساخت‌های گروه نقش فعال دارند.

دبیر مجمع با اشاره به سابقه فعالیت شرکت افزود: آسیاتک از سال ۱۳۸۲ فعالیت خود را آغاز کرده و طی سال‌های گذشته، همواره گزارش‌هایی از روند تحول، تغییرات ساختاری و نقاط تمرکز راهبردی شرکت به سهامداران ارائه شده است.

وی در ادامه به تغییر رویکردهای کلان اشاره کرد و گفت: با تغییر دولت، ترکیب وزارتخانه‌ها و سیاست‌های اجرایی، پروژه‌های تحقیق و توسعه در حوزه ۵G و فناوری FTTH از منظر اقتصادی و اجرایی با کاهش اولویت مواجه شدند. بر همین اساس، شرکت با بازنگری در سیاست‌های استراتژیک خود، تمرکز را به سمت توسعه زیرساخت‌های هوش مصنوعی و آماده‌سازی بسترهای لازم برای ارائه خدمات مرتبط با AI سوق داد؛ رویکردی که پیش‌بینی می‌شود با صدور پروانه‌های جدید خدمات هوش مصنوعی، اهمیت بیشتری نیز پیدا کند.

به گفته وی، مدل جدید خدمات آسیاتک مبتنی بر هم‌افزایی میان شبکه فیبر نوری، مراکز داده و زیرساخت‌های ویژه هوش مصنوعی است؛ زیرساخت‌هایی که از نظر توان مصرفی، طراحی فنی و پیچیدگی اجرایی، تفاوت‌های اساسی با دیتاسنترهای سنتی دارند.

دبیر مجمع با اشاره به پروژه‌های در حال اجرا تصریح کرد: پروژه توسعه فیبر نوری و ارائه خدمات به کسب‌وکارها از مهم‌ترین پروژه‌های جاری شرکت است و آسیاتک تاکنون بخش عمده‌ای از تعهدات پروانه‌ای خود را در این حوزه اجرا کرده و هم‌زمان توسعه شبکه را نیز پیش برده است؛ به‌گونه‌ای که این شرکت در میان فعالان بازار، جزو شرکت‌های پیشرو در اتصال کاربران به شبکه فیبر نوری محسوب می‌شود.

وی درباره مراکز داده توضیح داد: فاز نخست مرکز داده پیام که در مجمع‌های پیشین نیز به آن اشاره شده بود، با استفاده از منابع حاصل از افزایش سرمایه سال گذشته اجرا شده است. این فاز شامل ۶۰۰ رک با توان ارائه خدمات تا ۷ کیلووات در فضایی حدود ۲۴۰۰ مترمربع بوده و هم‌اکنون قابل بهره‌برداری است. مجموع هزینه‌های انجام‌شده برای این پروژه تاکنون به ۵۷۲ میلیارد تومان رسیده که ۳۲۰ میلیارد تومان آن از محل افزایش سرمایه تأمین شده است.

یوسفی زاده تصریح کرد: در فاز نخست مرکز داده، مبلغ ۳۲۰ میلیارد تومان از محل افزایش سرمایه سال گذشته تخصیص یافت. این فاز شامل ۶۰۰ رک با قابلیت ارائه خدمات تا ۷ کیلووات در هر رک، در فضایی حدود ۲۴۰۰ مترمربع است که احداث و تجهیز آن انجام شده و هم‌اکنون قابل بهره‌برداری است. مجموع هزینه‌های انجام‌شده این فاز تاکنون ۵۷۲ میلیارد تومان بوده که ۳۲۰ میلیارد تومان آن از محل افزایش سرمایه تأمین و اجرایی شده است.

وی افزود: در فاز دوم توسعه مرکز داده، پیش‌بینی می‌شود ۴۰۰ رک جدید به مجموعه اضافه شود. این رک‌ها قابلیت ارائه خدمات تا ۲۰ کیلووات را دارند که متناسب با زیرساخت‌های هوش مصنوعی طراحی شده‌اند. به ازای هر رک، تقریباً سه برابر سرمایه‌گذاری و تجهیزات نسبت به فاز قبل و با همان میزان فضا مورد نیاز است؛ بنابراین این فاز مستلزم طراحی و اجرای فنی پیچیده‌تری است که با توجه به فناوری مورد استفاده، کاملاً طبیعی است. در این مسیر، توسعه دانش فنی در شرکت و همکاری با تأمین‌کنندگان تخصصی انجام شده و پروژه وارد مرحله اجرایی شده است. سال بهره‌برداری این فاز، سال ۱۴۰۵ پیش‌بینی می‌شود.

دبیر مجمع تاکید کرد: برآورد سرمایه‌گذاری فاز دوم، با لحاظ تغییرات نرخ ارز، تورم و افزایش ظرفیت، حدود ۵۸۰ میلیارد تومان است. این طرح شامل ۲۵۰ رک بوده و برنامه‌ریزی شده است ۳۸۰ میلیارد تومان از این مبلغ از محل افزایش سرمایه جدید تأمین مالی شود.

یوسفی زاده گفت: همان‌طور که در گزارش ۹ ماهه سال جاری مشاهده می‌شود، عملکرد شرکت مطابق برنامه پیش رفته و با ترکیبی از عملیات جاری و مطالبات ناشی از مشوق‌ها، این امکان وجود دارد که عملکرد نهایی حتی بهتر از برنامه مصوب محقق شود. از منظر سودآوری نیز روند رشد به‌ترتیب ۷۹، ۷۷ و ۶۳ درصد بوده و انتظار می‌رود این روند متناسب با برنامه توسعه ادامه یابد.

وی افزود: بر همین اساس، طرح توسعه مراکز داده در نقاط مختلف از جمله دیتاسنتر حکیمیه و سایت‌های شرق و غرب تهران در دستور کار قرار گرفته و اجرای سریع‌تر آن‌ها نیازمند ترکیبی از افزایش سرمایه و ابزارهای مختلف تأمین مالی است.

دبیر مجمع در بخش دیگری از صحبتهای خود به روند افزایش سرمایه شرکت در سال‌های اخیر اشاره کرد و گفت: سرمایه شرکت در سال‌های گذشته از ۳۰۰ میلیارد تومان به ۴۵۰ میلیارد تومان و سپس به ۷۷۰ میلیارد تومان افزایش یافته و این افزایش سرمایه در تاریخ ۲۸ اسفندماه سال گذشته به ثبت رسیده است.

تصویب افزایش سرمایه آسیاتک از محل سود انباشته در مجمع عمومی فوق‌العاده

در این مجمع، گزارش حسابرس و بازرس قانونی درباره افزایش سرمایه شرکت از محل سود انباشته قرائت شد که بر اساس آن، سرمایه آسیاتک از ۷,۵۰۰ میلیارد تومان به ۱۱,۵۰۰ میلیارد تومان افزایش می‌یابد. این افزایش سرمایه به مبلغ ۳,۸۰۰ میلیارد تومان و با هدف حفظ سرمایه در گردش، توسعه زیرساخت‌ها، طراحی و نصب تجهیزات شبکه و توسعه دیتاسنترها انجام می‌شود.

بازرس قانونی با اشاره به انطباق گزارش توجیهی هیئت مدیره با تبصره ۲ ماده ۱۶۱ اصلاحیه قانون تجارت اعلام کرد: بررسی‌های حسابرسی نشان می‌دهد مفروضات ارائه‌شده برای افزایش سرمایه معقول بوده و گزارش توجیهی طبق استانداردهای حسابداری و حسابرسی تهیه شده است. همچنین کفایت سود انباشته برای انجام افزایش سرمایه مورد تأیید قرار گرفت.

در پایان مجمع، پس از پاسخ به پرسش‌های سهامداران درباره وضعیت درآمد، توسعه فیبر نوری، پروژه دیتاسنتر پیام و روند اخذ مجوزها، افزایش سرمایه شرکت از محل سود انباشته با رأی اکثریت سهامداران به تصویب رسید.