معاون فرماندار دیلم: فضای دانشگاه ها باید پویا باشد

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر حاجب‌فرد ظهر یکشنبه در نشست کمیسیون دانشجویی شهرستان دیلم با حضور رؤسای دانشگاه‌ها و اعضای کمیسیون با گرامیداشت ۱۶ آذر، روز دانشجو، اظهار کرد: دانشجویان همواره بیدار، آگاه، مطالبه‌گر و از محورهای اصلی توسعه، پویایی، کمال و پرچم‌داران علم و دانایی در نظام جمهوری اسلامی بوده‌اند.

وی با تأکید بر اینکه تکریم و صیانت از حقوق دانشجویان از اولویت‌های اصلی کمیسیون دانشجویی است، افزود: دانشگاه‌ها باید علاوه بر تربیت نیروی باسواد و متخصص، در مسیر تقویت تعهد، اخلاق‌مداری و مسئولیت‌پذیری در میان این قشر اثرگذار گام بردارند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار دیلم با اشاره به اینکه فضای دانشگاه‌ها باید فرهنگی، پویا و سالم باشد، خاطرنشان کرد: ایجاد زیرساخت‌ها و زمینه‌های لازم برای ازدواج دانشجویی، افزایش نشاط علمی و فرهنگی و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی باید هم‌زمان با فعالیت‌های آموزشی و علمی مورد توجه قرار گیرد.

وی بر ضرورت برنامه‌ریزی دقیق برای برگزاری باشکوه مراسم روز دانشجو تأکید کرد و گفت: همکاری دانشگاه‌ها، تشکل‌های دانشجویی و دستگاه‌های اجرایی باید به‌گونه‌ای باشد که برنامه‌هایی درخور، متنوع و مؤثر برای این روز مهم اجرا شود.

در ادامه نشست، مسئولان دانشگاه‌ها گزارشی از وضعیت آموزشی، فرهنگی و رفاهی دانشجویان ارائه کردند و مهم‌ترین نیازهای زیرساختی، دغدغه‌های دانشجویی و مسائل مربوط به دانشگاه‌ها را مطرح کردند.